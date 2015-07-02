全球金市：金价跌至四周低位，市场静候美国非农就业数据

希腊债务危机未能为黄金引发强烈避险买气，市场焦点转向今日稍晚公布的美国非农就业及耐久财数据，以研判美国经济力道及对货币政策的影响。

“显然，黄金作为避险资产的魅力，并未在过去这半周发光。而美元急升，也对金价不利，”辉立期货分析师Howie Lee称。

基于近来美国经济数据表现强劲，“金价今天很可能进一步下跌，”他称。“若美国就业报告强劲，我们预期金价将跌向1,150美元。”

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价格 变动 涨跌%

现货金 1164.61 -3.89 -0.33

现货银 15.54 0.01 0.06

现货铂金 1074 -6 -0.56

现货钯金 700.25 3.75 0.54

COMEX期金 1163.9 -5.4 -0.46

COMEX期银 15.49 -0.087 -0.56

汇率

欧元/美元 1.1072

美元指数 96.182

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

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