全球金市：金价跌至四周低位，市场静候美国非农就业数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
希腊债务危机未能为黄金引发强烈避险买气，市场焦点转向今日稍晚公布的美国非农就业及耐久财数据，以研判美国经济力道及对货币政策的影响。
“显然，黄金作为避险资产的魅力，并未在过去这半周发光。而美元急升，也对金价不利，”辉立期货分析师Howie Lee称。
基于近来美国经济数据表现强劲，“金价今天很可能进一步下跌，”他称。“若美国就业报告强劲，我们预期金价将跌向1,150美元。”
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价格 变动 涨跌%
现货金 1164.61 -3.89 -0.33
现货银 15.54 0.01 0.06
现货铂金 1074 -6 -0.56
现货钯金 700.25 3.75 0.54
COMEX期金 1163.9 -5.4 -0.46
COMEX期银 15.49 -0.087 -0.56
汇率
欧元/美元 1.1072
美元指数 96.182
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 张明钧/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”