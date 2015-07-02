企业结盟：复星国际地产分支与英国地产基金Resolution Property组合营

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月2日 - 中国民营投资集团--复星国际 周四宣布，旗下复星地产与英国专业地产基金管理公司--Resolution Property共同设立一家合资公司，为复星地产在全球投资的第二家资管平台公司。
公司的新闻稿未有提及成立该合资公司--Resolution Property Investment Management LLP（RPIM）的投资额，但复星地产将在RPIM中拥有控股地位。
据介绍，拥有17年历史的Resolution Property，专注于欧洲地产投资的基金管理，目前管理资产规模约为20亿英镑。该公司已成功发行四支基金，目前旗下物业有德国Bremen的Waterfront购物中心、法国Troyes奥特莱斯、伦敦Shoreditch的办公楼等。
复星国际表示，是项收购将进一步提升复星地产业的＂保险＋＂战略，今后Resolution作为复星地产在欧洲14个国家价值增长型投资中的优先平台，将对接葡保及其他复星保险企业。同时，复星为Resolution的新基金Fund V提供资金支持，并将长期持续支持Resolution扩大欧洲布局。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”