表格：外资及陆资在台股卖超56.78亿台币，连两日卖超共88.17亿

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透台北7月3日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超56.78亿台币，连续两个交易日卖超共计88.17亿台币；上交易日修正后为卖超31.39亿台币。
三大法人今日合计卖超104.48亿台币，上交易日修正后为卖超49.91亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
7/3 -56.78 -41.27 +0.32 -6.75 -104.48
7/2 -31.39r -23.86 +2.97 +2.38 -49.91r
7/1 +14.31 +2.20 +6.61 +9.01r +32.13r
本月累计 -73.86 -62.92 +9.90 +4.63 -122.25
2015 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
6月 -847.34r -110.69 -46.85 -30.34r -1,035.22r
5月 +311.31 -17.08 -21.81 -16.51r +255.91r
4月 +1,002.05r +103.85 +34.75 -53.18r +1,087.47r
3月 -428.47 +56.37 -0.08 -141.98r -514.17r
2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r
1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r
2014 外资及陆资 自营商 投信 合计
12月 -427.25 +38.98 -75.64r -463.91r
11月 +958.10r +68.75 +16.68r +1,043.53r
10月 -11.29 -62.92 +35.39r -38.82r
9月 -589.80 -197.40 +9.40r -777.80r
8月 +466.63 -11.89r +60.81r +515.56r
7月 +310.07 +38.05 -24.20r +323.92r
6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r
5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r
4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r
3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r
2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r
1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r
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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 董永年)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同