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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 14:49 BJT

表格：外资及陆资在台股卖超56.78亿台币，连两日卖超共88.17亿

路透台北7月3日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超56.78亿台币，连续两个交易日卖超共计88.17亿台币；上交易日修正后为卖超31.39亿台币。

三大法人今日合计卖超104.48亿台币，上交易日修正后为卖超49.91亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

7/3 -56.78 -41.27 +0.32 -6.75 -104.48

7/2 -31.39r -23.86 +2.97 +2.38 -49.91r

7/1 +14.31 +2.20 +6.61 +9.01r +32.13r

本月累计 -73.86 -62.92 +9.90 +4.63 -122.25

2015 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

6月 -847.34r -110.69 -46.85 -30.34r -1,035.22r

5月 +311.31 -17.08 -21.81 -16.51r +255.91r

4月 +1,002.05r +103.85 +34.75 -53.18r +1,087.47r

3月 -428.47 +56.37 -0.08 -141.98r -514.17r

2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r

1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r

2014 外资及陆资 自营商 投信 合计

12月 -427.25 +38.98 -75.64r -463.91r

11月 +958.10r +68.75 +16.68r +1,043.53r

10月 -11.29 -62.92 +35.39r -38.82r

9月 -589.80 -197.40 +9.40r -777.80r

8月 +466.63 -11.89r +60.81r +515.56r

7月 +310.07 +38.05 -24.20r +323.92r

6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r

5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r

4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r

3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r

2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r

1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r

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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 董永年)

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