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债券 | 2015年 7月 2日 星期四 15:21 BJT

《汇市简讯》欧元/美元逢高卖出策略再度当道

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* 欧元/美元在亚洲盘持稳，反弹乏力意味着汇价可能进一步走软

* 投机客认为6月30日低点1.1110之前可趁机卖出

* 1.1095水准也存在卖出机会，此为昨天低点，随后有关希腊总理齐普拉斯的传言刺激欧元升至1.1172

* 投机客再次愿意冒险尝试逢高卖出策略

* 希腊局势的不确定性抑制交投，市场焦点转向美国

* 美国强劲数据令欧美利率前景明显分化，市场重新评估美国9月升息的可能性

(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 蔡美珍)

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