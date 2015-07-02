《汇市简讯》欧元/美元逢高卖出策略再度当道

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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0653GMT
* 欧元/美元在亚洲盘持稳，反弹乏力意味着汇价可能进一步走软
* 投机客认为6月30日低点1.1110之前可趁机卖出
* 1.1095水准也存在卖出机会，此为昨天低点，随后有关希腊总理齐普拉斯的传言刺激欧元升至1.1172
* 投机客再次愿意冒险尝试逢高卖出策略
* 希腊局势的不确定性抑制交投，市场焦点转向美国
* 美国强劲数据令欧美利率前景明显分化，市场重新评估美国9月升息的可能性
(完)
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全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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