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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 17:02 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收贬，受逢低购汇及隔夜美指上涨推动

* 人民币小幅收贬
    * 中间价跌至逾三周低位
    * 人民币空头逢低购汇
    * 隔夜美指上涨亦助推

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京7月2日 - 人民币兑美元即期 周四小幅收贬，中间价跌至逾三周低
位。交易员称，今日市场购汇力量较强，此前季节性结汇导致人民币远离6.21的区间波动下
限，激发美元多头逢低购汇；加之隔夜国际美元受到追捧，亦助推境内美元买兴。
    
    他们并静待今日晚间公布的美国非农就业数据，预计其对美元指数 影响较大，并
将一定程度施压人民币汇率；而企业分红购汇需求犹存，市场在前期区间震荡范围内略微偏
空，但料难以跌破6.21元区间下限，后市方向整体仍不明朗。
        
    “最近还是购汇盘挺多的，购汇盘还是高于前两个月的，市场做多（美元）的意愿还是
有的，可能一些公司下半年或上半年分红都需要购汇。”一股份行交易员说。
    
    另一中资行交易员指出，即使美元指数对即将公布的非农就业数据反应明显，但传导至
人民币的效果也甚微；今日人民币仅小幅波动几十个点子便是佐证。
           
    全球汇市方面，瑞典克朗周四下跌1%，因该国央行之前意外将指标利率在负利率区间进
一步下调，并称将向经济注入更多资金，称希腊相关风险是降息的原因之一。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
                                        今日             上日       升贬
         即期成交价格                  6.2049           6.2011     -0.06%
               中间价                  6.1171           6.1149     -0.04%
         成交额                       106亿美元                       
                                                                      
  日内美元/人民币相对中间价最大   1.46% (上限±2%)       日高       日低
                           波幅                                   
             日内波动幅度(pips)          40             6.2026     6.2066
         2015年来即期升贬值幅度        -0.01%                              
       1年期美元/人民币掉期升水         1500                          
                                                                  
                                                                      
                                        今日             上日         
          1年期NDF                  6.2475/6.2515       6.2443        
                  CNH即期           6.2035/6.2045       6.2044        
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 倪蔚丹; 审校 曾祥进/黄凯)

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