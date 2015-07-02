纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦7月2日 - 以下为丹斯克银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：在1.1058处做空，看跌至1.0955；止损设在1.1112
美元/日圆：在122.93买入，看涨至124.38；止损设在122.53
美元/瑞郎：在0.9453买入，看涨至0.9543；止损设在0.9415
澳元/美元：在0.7710处卖出，看跌至0.7533；止损设在0.7780
英镑/美元：在1.5660处卖出，看跌至1.5473；止损设在1.5739
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1052 1.1052 +0.00 -8.64 1.2097
美元/日圆 123.51 123.15 +0.29 +3.20 119.68
欧元/日圆 136.50 136.11 +0.29 -5.71 144.77
美元/瑞郎 0.9477 0.9481 -0.04 -4.67 0.9941
英镑/美元 1.5582 1.5613 -0.20 +0.06 1.5573
美元/加元 1.2607 1.2586 +0.17 +8.51 1.1618
澳元/美元 0.7610 0.7643 -0.43 -6.83 0.8168
新西兰元/美元 0.6673 0.6730 -0.85 -14.42 0.7797
欧元/瑞郎 1.0480 1.0481 -0.01 -12.86 1.2026
欧元/英镑 0.7090 0.7075 +0.21 -8.58 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3620 9.2606 +1.09 -1.13 9.4688
美元/挪威克朗 7.9403 7.9316 +0.11 +6.27 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”