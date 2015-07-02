《路透晚报》--7月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：发改委批复广西和贵阳两机场扩建项目，总投资逾230亿元

中国国家发改委周三批复贵阳龙洞堡国际机场和广西桂林机场的扩建工程项目，总投资额超过230亿元人民币。

【金融】

--《分析》中国公开市场连续两周净投放，央行频吹暖风提振金融市场信心

中国央行在上周末意外降准降息齐发后，本周公开市场继续释放暖意，不仅连续两周净投放，且逆回购利率继续大幅下调，除了引导资金价格下行并进而降低融资成本外，近期政策动作亦更为着眼于稳定市场预期，以防股市大跌的风险扩散至整个金融市场。

--中国保险：保险业鼓励员工持股，放宽创新型机构员工持股比例--保监会

为有效推进保险业混合所有制改革，完善保险机构薪酬激励制度，中国保监会周四发文鼓励保险机构开展员工持股计划，尤其是放宽了保险资产管理公司、互联网保险等创新型机构开展员工持股计划的资质条件和持股比例。

--中国金融：中美战略对话达成扩大外资参与中国资本市场的成果一览

中国财政部网站周三披露第七轮中美战略与经济对话成果，在支持金融稳定和改革方面，中国承诺增进外国金融服务公司和投资者对其资本市场的参与。并将积极考虑参照国际做法，针对拥有银行及其他金融或非金融公司的金融集团制定并表监管框架，如考虑为金融控股公司立法等。

--中国央行：6月通过MLF净收回5,400亿元，提供PSL1,576亿元

中国央行周三公布数据显示，6月央行中期借贷便利（MLF）操作到期收回6,700亿元人民币，开展六个月期中期借贷便利操作投放1,300亿元，利率3.35%。

【固定收益】

--中国债市动态：现券略走弱，政策输血股市引债市供给及资金分流担忧

中国银行间债市周四早盘现券收益率和利率互换(IRS)小幅上行。交易员表示，股市剧烈波动下政府频频出手“救市”，证监会宣布券商公司债扩容、两融资产证券化等新政，可能加压供给、分流债市资金，市场整体情绪不振。

--中国货币市场：七天期回购利率随开盘价反弹，IPO扰动无碍整体宽松

中国银行间市场周四资金面整体延续宽松，不过受开盘价止跌回升影响，七天期回购利率有所反弹，最新报价在2.7385%，已高于早间央行公开市场七天期逆回购中标利率2.50%。

--新债招标：中国进出口行一年增发债收益率2.3259%，五年3.9225%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一、五、10年期固息增发债，中标收益率分别为2.3259%、3.9225%和4.2142%；对应投标倍数分别是3.59倍、2.60倍和2.19倍。

--新债招标：中国大连市四期专项地方债利率继续落于下限--业内人士

业内人士周四透露，中国大连市上午招标的四期专项地方债，中标利率继续落在下限。三至10年结果依次为2.88%、3.21%、3.54%和3.60%，对应投标倍数为2.29倍、2.21倍、2.21倍和2.06倍。

--中国新债：国开行下周二招标发行至多200亿元五期债，期限1-10年

中国国家开发银行周四公告称，将于下周二(7日)招标发行五期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

--中国新债：甘肃省下周四将招标发行200亿元一般地方债

中国甘肃省财政厅周四公告，将于下周四(7月9日)招标发行其今年第一批一般地方债券，总额200亿元人民币，其中置换和新增一般债券各半，期限为三年、五年、七年和10年。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小贬，空头逢低购汇与隔夜美指上涨助推

人民币兑美元即期周四早盘小跌，中间价贬至逾三周低位。交易员称，今日购汇盘很多，此前季节性结汇导致人民币远离6.21的区间波动下限，激发美元多头逢低购汇；加之隔夜国际美元受到追捧，亦助推境内美元买兴。

--离岸人民币：宝岛债券指数9月公布，以人民币及台币计价

台湾柜台买卖中心周三傍晚发布宝岛债券指数编制原则，规划自9月1日起，公布以人民币及台币计价的宝岛债券指数。此将做为未来宝岛债券ETF(指数股票型基金)的追踪标的，让小额投资人藉此参与宝岛债市场。

【证券/行业】

--沪综指收跌3.5%至三个月新低，政策利好难敌市场信心缺失

中国股市沪综指周四收跌3.5%至三个月新低，盘中一度跌幅超过6%并失守3,800点，尾盘跌幅有所收窄。分析师指出，虽然有关部门此前出台降低交易结算费和两融管理新规，但市场对政策信号已失去信心，在强势股补跌下，持币观望的投资者又不敢贸然进场，预计大盘短线维持弱势震荡格局。

--中国证券：中信证券将信用账户融资保证金比例由0.7调整至0.6

据两位消息人士透露，中国证监会周三晚间发布新版证券公司融资融券业务管理办法后，周四中国最大证券公司--中信证券立即做出反应，计划从即日起，将信用账户融资保证金比例由0.7调整至0.6。

--《财经洞察》中国证监会连出利好初衷是稳定人心，并非提振A股市场

面对近期快速下挫的A股市场，中国证监会接连出台政策组合拳。不过，在仔细解读各项政策后可以发现，监管层的政策目标仅仅是稳定人心，而非大多投资者所期待的提振大盘。

--中国证券：规范场外配资未设时间表，券商据自查报告整改--证券业协会

上海证券报周四报导，中国证券业协会昨日召开外部接入信息系统评估认证培训会，据多家券商与会人士透露，证券业协会相关领导会上表示，规范场外配资未设时间表，由券商根据自查报告妥善整改。

--中国证券：证监会发布融资融券新管理办法，担保物违约时可不强平

中国证监会周三晚间发布新版证券公司融资融券业务管理办法，值得关注的是，新办法提出，融资融券客户担保物的违约处置标准和方式更加灵活，不再将强制平仓作为券商处置客户担保物的唯一方式。

--中国证券：沪深证交所及中证登8月起下调A股交易结算收费，降幅约三成

中国为提振A股市场信心频频出手。上海、深圳证券交易所及中国证券登记结算公司周三晚间表示，为进一步降低投资者交易成本，拟从8月起调低A股交易结算相关收费标准，降幅约在30%-33%。

--中国证券：券商发行短期公司债试点扩容，可开展两融收益权资产证券化

中国证监会将进一步扩大国内券商的融资渠道。证监会官方微博周三晚间刊登证监会新闻发言人张晓军的话称，券商发行短期公司债试点将扩容到所有券商，同时允许券商开展融资融券收益权资产证券化业务。

--香港个股：恒大地产拟分拆足球及文化产业分支在中国新三板挂牌

中国大型房地产商--恒大地产接连宣布分拆旗下其他产业在中国新三板上市的消息，继广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司后，公司周四收盘后再公布，恒大文化产业集团股份有限公司申请在新三板挂牌已获受理。

--中国新股：江苏银行IPO申请获批，募资规模或在100多亿元