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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 15:48 BJT

中国新债：国开行下周二招标发行至多200亿元五期债，期限1-10年

路透上海7月2日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(7日)招标发行五期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

上述五期债中，一、三、五、10年期为该行2015年第15、12、13和10期金融债增发品种，票面利率依次为2.64%、3.54%、3.86%及4.21%；七年期品种为该行今年第16期新发债。

具体发行条款如下：

2015第16期新发债及第10、12、13、15期增发债

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发行上限 1/3/5年40亿元；7年30亿元；10年50亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：7月7日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 采用单一利率或价格(荷兰式)招标方式

缴款日 7月10日

起息日 1年：7月7日；3年：6月18日；5年：6月25日；

7年：7月10日；10年：4月13日

分销期 1年：7/9-7/10；3/5/7/10年：7/8-7/10

上市日 7月14日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 黄凯)

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