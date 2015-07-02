中国新债：国开行下周二招标发行至多200亿元五期债，期限1-10年

路透上海7月2日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(7日)招标发行五期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

上述五期债中，一、三、五、10年期为该行2015年第15、12、13和10期金融债增发品种，票面利率依次为2.64%、3.54%、3.86%及4.21%；七年期品种为该行今年第16期新发债。