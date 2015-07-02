台湾债市：10年公债殖利率续扬创三周新高，关注美国非农就业数据

* 10年债殖利率续扬至三周新高 * 市场关注美国非农就业数据 * 明日104/5殖利率暂看1.51%-1.53% 路透台北7月2日 - 台湾10年期104/5 殖利率周四连续第三日收扬至三周新 高；交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率上日弹破2.4%，带动新空单进场推升104/5 殖利率收近日高，惟该券当初标售的成本落在1.518%且多方尚未有松手迹象，若美债走势持 续偏空，料台债殖利率缓步垫高，后续关注稍晚美国非农就业报告。 他们并指出，今日10年债104/5新增约9亿空单至18.5亿台币，令该券殖利率开高走高， 今日行情纯粹为新空方趁着美债利空进场拉抬殖利率，且买方力道也显偏弱，致该券殖利率 收盘升破1.52%。 今日10年券104/5期殖利率收创三周收盘新高，前高为6月12日的1.5230%。 “明日交投会转向五年新券发行前交易身上。”一位大型民营银行交易员说。 交易员认为，五年公债104/9期增额券 周五将展开发行前交易，令近期该 公债现券交投清淡，美国非农就业数据好坏攸关美联储升息时点，将牵动104/9R开价状况， 初估开在1%上方的可能性较高。 美国公债价格周三下挫，因寄望希腊能达成债务协议促使投资人缩减避险买盘，而强于 预期的美国民间就业成长数据激活了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年稍晚升息 的预期。指标10年期公债价格 尾盘收益率报2.424%，较周二尾盘升9个基点。 希腊总理齐普拉斯周三呼吁国内民众反对国际纾困协议，粉碎了在周日公投之前修复与 欧盟伙伴间关系的希望。欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)则在推特上表示：“欧洲想 要帮助希腊，但不能违背他们自身的意愿。我们还是等待希腊公投的结果吧。” 交易员预估，明日10年104/5期公债殖利率暂看1.51%-1.53%；五年104/9增额公债A041 09R=TWO殖利率主交投区间则暂看在0.99-1.02%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 +0.90 0.9940 0.9940-0.9940 0.5 10 104/5 +0.98 1.5225% 1.5171-1.5240 65.50 此外，台湾股市周四收在平盘附近，大盘整日仅在50点区间震荡。分析师指出，希腊债 务危机的未来发展充满变数，再加上美国要公布非农就业数据，使得投资人观望心态浓厚。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 7月2日(四)：美国6月非农就业数据/失业率/平均时薪/就业参与率、美国6月ISM纽约企 业活动指数、美国5月工厂订单/耐久财订单、英国6月Markit/CIPS建筑业PMI、英国6月Nati onwide房价、欧元区5月PPI、瑞典央行宣布利率决议、澳洲5月商品/服务贸易收支。 7月3日(五)：中国汇丰6月服务业PMI、澳洲5月零售销售、意大利/法国/德国/欧元区/ 英国6月PMI、欧元区5月零售销售。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.5225 5 104/9 0.9940 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)