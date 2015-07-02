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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 17:30 BJT

台湾汇市：台币实质交投小贬，因美元强势与外资汇出

* 台币随非美货币走贬，外资汇出
    * 等待非农数据与希腊变数厘清
    * 明日实质交易区间估在30.850-30.950

    路透台北7月2日 - 台币兑美元 周四微幅收贬，实质交易也趋贬。汇银人士表示，美元兑一篮子
货币 触及三周高点，台币也随非美货币走弱。
    
    汇银人士指出，美国今晚将公布非农数据，周五因独立日假期休市，周日希腊又要进行公投，这使得外资
为降低风险增加美元需求，不过出口商也趁美元价位走扬调节，对台币的贬幅稍有抑制。
   
   “先看今晚非农数据，希腊问题让大家不敢轻举妄动。”一位外商银行交易员说。
    
    他认为，纵然今晚非农数据很好，让市场对美国9月升息的预期升高，但因亚洲不会很快跟进，在股市仍
相对安全下，资金不致有持续大举流出的问题。
    
    交易员指出，今日台币还是由实质需求带动，受外资汇出影响，台币略为偏贬，不过出口商在靠近30.95
价位抛汇意愿颇高，使得实质价位受到支撑。

    多数新兴亚洲货币周四下跌，市场预料即将公布的美国6月非农就业数据将巩固美联储最早9月升息的预期
。        

    今日台币实质交易区间在30.895-30.940；上日交易区间在30.843-30.923。交易员预估，明日台币实质交
投波动区间暂看在30.850-30.950。    
       
    台湾股市周四收在平盘附近，大盘整日仅在50点区间震荡。 台湾证券交易所今日资料显示
，外资及陆资在台股转为卖超31.87亿台币，中止先前连续两个交易日买超共计26.26亿台币；上交易日为买超
14.31亿台币。     
       
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛。一个月美元
/台币远汇 尾盘报30.905/30.925，上日收在30.929。  
    
    本周余日国际重要经济数据和事件有：    

    7月2日(四)：美国6月非农就业数据/失业率/平均时薪/就业参与率、美国6月ISM纽约企业活动指数、美国
5月工厂订单/耐久财订单、英国6月Markit/CIPS建筑业PMI、英国6月Nationwide房价、欧元区5月PPI、瑞典央
行宣布利率决议、澳洲5月商品/服务贸易收支。
    
    7月3日(五)：中国汇丰6月服务业PMI、澳洲5月零售销售、意大利/法国/德国/欧元区/英国6月PMI、欧元
区5月零售销售。 
 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.150    31.100  30.895-31.160   31.110     6.72    6.37
                                                                         
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 美元/台币六个月期           -0.100/-0.080          -0.115/-0.095
 (完)

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