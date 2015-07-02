金属期市：伦铜小涨，强劲美国数据盖过亚洲制造业忧虑的影响

0716GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.3%，至每吨5,792美元。周三收盘持稳。

交易商目前等待定于周四稍晚公布的美国非农就业报告，以从中寻找更多交投线索。

美国6月间就业岗位增幅为六个月来最大，制造业活动加速扩张，是经济在首季萎缩后累积强劲动能的最新迹象。

在伦敦和中国市场中，6月铜价约累计下跌4%。上海期货交易所期铜合约 较前一交易日上涨0.6%，至每吨42,200元人民币。

其他金属方面，上海期交所期铅 飙升3.5%，部分受空头回补提振。

上海期交所期锌 涨2%，期镍 和期锡 涨逾1.5%。LME期锡 下滑0.7%，周三飙升4.5%。

交易商称，从技术层面分析，至少铝、铅和锌还会吸引更多买兴。

不过，由于希腊能否在对国际货币基金组织(IMF)违约后避免陷入经济深渊尚不明朗，而且其在欧元区的未来仍悬而未决，投资者继续保持谨慎。

希腊总理齐普拉斯周三呼吁国内民众反对国际纾困协议，粉碎了在周日公投之前修复与欧盟伙伴间关系的希望。 (完)

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