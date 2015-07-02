欧元债市：欧元区公债收益率上升，受希腊疑虑影响

意大利 和西班牙 10年期公债收益率均上涨5个基点，分别报2.33%和2.32%。葡萄牙公债收益率涨6个基点至2.99%。

尽管仍远远低于2012年欧元区债务危机最严重时期超过7%的水平，但较欧洲央行刚启动1万亿(兆)欧元债券购买计划时上升了一倍。

“考虑到本周收益率过大的涨幅，投资者之前过于乐观地认为(希腊及其债权人)能够达成协议，但市场目前看似更加现实了，”DZ Bank的策略师Daniel Lenz说。

“市场仍认为，希腊不会退出欧元区，因为由此带来的后果对于欧盟和希腊而言都将是惨重的，因此双方有理由达成妥协。”

西班牙今日稍晚将标售公债，收益率可能会上涨以反映二级市场的状况。交易员将密切关注投资者需求的细节，若需求骤降，可能会引发对希腊危机蔓延的担忧。

法国也将标售70-80亿欧元到期时间在2015年5月、2035年4月和2041年4月的公债。二级市场10年期公债收益率 上涨4个基点至1.29%。

对希腊危机的担忧未能提振高评级债券，因市场焦点转至1230GMT将公布的美国非农就业报告上。由于周三公布的美国6月民间就业报告好于预期，这令围绕美联储将在今年稍晚升息的预期重燃。德国10年期公债收益率 涨3个基点至0.84%。(完)

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