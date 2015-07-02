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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月2日

路透香港7月2日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:12时，1
 港元=0.80025人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为28.64%，高于上交易日收盘的26.93%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          5.44      6.15      1.11
 建设银行                                          6.69      7.06      1.18
 中国银行                                          5.01      5.03      1.24
 农业银行                                          3.63      3.94      1.15
 招商银行                                         18.65     22.65      1.03
 中信银行                                          8.12      6.20      1.64
 交通银行                                          8.48      8.08      1.31
 民生银行                                          9.56      9.94      1.20
 中国人寿                                         28.20     33.10      1.06
 中国平安                                         77.81    101.90      0.95
 中国太保                                         27.74     36.70      0.94
 中信证券                                         25.50     27.50      1.16
 新华人寿                                         53.41     45.10      1.48
 海通证券                                         21.06     19.98      1.32
 华能国际                                         11.37      9.89      1.44
 大唐发电                                          6.66      3.90      2.13
 华电国际                                          9.01      8.15      1.38
 中煤能源                                          9.25      4.46      2.59
 中国神华                                         18.64     17.18      1.36
 中国石油                                         11.68      8.62      1.69
 兖州煤业                                         11.28      5.93      2.38
 中国石化                                          7.14      6.56      1.36
 上海石化                                          9.81      4.01      3.06
 中海油服                                         24.24     12.20      2.48
 仪征化纤                                         12.80      3.64      4.39
 中国铝业                                          7.63      3.81      2.50
 江西铜业                                         17.42     12.62      1.72
 洛阳钼业                                         10.05      5.33      2.36
 紫金矿业                                          4.49      2.55      2.20
 马钢股份                                          4.51      2.54      2.22
 鞍钢股份                                          6.43      5.12      1.57
 重庆钢铁                                          4.75      2.05      2.90
 海螺水泥                                         20.02     26.70      0.94
 洛阳玻璃                                         16.16      5.48      3.68
 京城机电                                         13.29      5.40      3.08
 中联重科                                          7.07      4.69      1.88
 金隅股份                                         10.57      7.61      1.74
 中国国航                                         15.36      8.76      2.19
 东方航空                                          9.98      6.15      2.03
 南方航空                                         11.78      8.60      1.71
 中国远洋                                         10.60      4.87      2.72
 中海集运                                          8.39      2.89      3.63
 中集集团                                         27.76     19.12      1.81
 中海发展                                         11.75      5.81      2.53
 宁沪高速                                          8.70     10.20      1.07
 深高速                                            8.95      5.91      1.89
 成渝高速                                          5.77      3.23      2.23
 皖通高速                                         12.37      8.15      1.90
 广深铁路                                          6.76      4.07      2.08
 中国南车                                         17.53     11.34      1.93
 中国交建                                         14.26     11.32      1.57
 中国铁建                                         14.52     11.64      1.56
 中国中铁                                         11.91      8.08      1.84
 长城汽车                                         42.76     38.00      1.41
 比亚迪                                           49.27     43.60      1.41
 广汽集团                                         15.09      6.91      2.73
 青岛啤酒                                         41.75     47.10      1.11
 白云山                                           31.82     27.80      1.43
 新华制药                                         10.07      5.78      2.18
 海信科龙                                         10.85      6.69      2.03
 南京熊猫                                         16.75      8.60      2.43
 晨鸣纸业                                          7.56      4.44      2.13
 上海医药                                         19.52     20.85      1.17
 中兴通讯                                         22.50     19.02      1.48
 东方电气                                         17.01     13.84      1.54
 潍柴动力                                         27.81     25.75      1.35
 东北电气                                          5.93      2.77      2.68
 广船国际                                         43.53     26.00      2.09
 经纬纺机                                         16.25      9.58      2.12
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14
 一拖股份                                         11.84      5.70      2.60
 北辰实业                                          6.35      3.56      2.23
 创业环保                                         10.39      5.95      2.18
 中国中冶                                          6.06      3.15      2.40
 金风科技                                         18.71     15.66      1.49
 丽珠                                             57.07     39.30      1.81
 万科                                             14.21     19.00      0.93
 郑煤机                                            8.84      5.11      2.16
 大连港                                            6.02      3.32      2.27
 山东墨龙                                         10.01      4.22      2.96
 浙江世宝                                         52.01     15.50      4.19
 复星医药                                         26.03     28.50      1.14
 光大银行                                          5.12      4.62      1.38
 东江环保                                         18.05     16.50      1.37
 上海电气                                         12.65      5.93      2.67
 广发证券                                         21.05     20.00      1.32
 华泰证券                                         22.45     21.25      1.32
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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