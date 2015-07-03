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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：7月3日及下提存期资金预期变化一览表

路透台北7月3日 - 台湾货币市场周五和下提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期568亿台币。   
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。        
   ------------------------------------------------------------------------------
    (下提存期)
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 5兆(万亿)2,155.5亿台币：        
        07/06                3,272.50亿台币
        07/07                1,101.00亿台币
        07/08                1,993.00亿台币
        07/09                1,432.20亿台币
        07/10                2,016.00亿台币
        07/13                  703.90亿台币
        07/14                5,609.00亿台币
        07/15                2,295.50亿台币
        07/16                2,911.50亿台币
        07/17                   42.00亿台币
        07/20                6,950.30亿台币
        07/21                1,922.50亿台币
        07/22                4,671.00亿台币
        07/23                5,929.80亿台币
        07/24                  578.00亿台币
        07/27                  504.00亿台币
        07/28                5,511.00亿台币
        07/29                1,466.80亿台币
       *07/30                2,013.50亿台币
        07/31                    5.00亿台币
        08/03                1,227.00亿台币
   
       
    --公债付息共1,177.58052亿台币。
      7/17：90甲5期公债付息14.5亿台币。
      7/18：103甲10期公债付息4.5亿台币。
      7/19：102甲7期公债还本300亿台币，加上付息1.875亿台币。
      7/20：99甲6期公债还本800亿台币，加上付息16亿台币。
      7/20：100甲6期公债付息14亿台币。
      7/20：101甲6期公债付息12亿台币。
      7/26：102申8期公债付息8.33052亿台币。
      7/31：103甲11期公债付息6.375亿台币。
    
    --国库券到期偿还共250亿台币。
      7/15：财104-2期182天期国库券250亿台币。
    
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：
    --7/6：中央银行发行364天期定存单，金额1,500亿台币，3日标售。
    --7/13：中央银行发行两年期定存单，金额200亿台币，10日标售。    
    --7/17：财政部发行104甲10期公债，金额预计300亿台币，天期两年期，14日标售。
    --7/24：财政部增额发行104/9期公债，金额预计300亿台币，天期五年期，21日标售。 
    --7/31：财政部发行财104-6期国库券，金额300亿台币，期限273天期，30日标售。 
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
                    
     注：*表新增或更新。(完) 

 (记者 高洁如; 审校 詹静宜)

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