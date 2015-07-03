台湾货币市场：7月3日及下提存期资金预期变化一览表

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透台北7月3日 - 台湾货币市场周五和下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期568亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------------ (下提存期) 宽松因素： --央行存单到期 5兆(万亿)2,155.5亿台币： 07/06 3,272.50亿台币 07/07 1,101.00亿台币 07/08 1,993.00亿台币 07/09 1,432.20亿台币 07/10 2,016.00亿台币 07/13 703.90亿台币 07/14 5,609.00亿台币 07/15 2,295.50亿台币 07/16 2,911.50亿台币 07/17 42.00亿台币 07/20 6,950.30亿台币 07/21 1,922.50亿台币 07/22 4,671.00亿台币 07/23 5,929.80亿台币 07/24 578.00亿台币 07/27 504.00亿台币 07/28 5,511.00亿台币 07/29 1,466.80亿台币 *07/30 2,013.50亿台币 07/31 5.00亿台币 08/03 1,227.00亿台币 --公债付息共1,177.58052亿台币。 7/17：90甲5期公债付息14.5亿台币。 7/18：103甲10期公债付息4.5亿台币。 7/19：102甲7期公债还本300亿台币，加上付息1.875亿台币。 7/20：99甲6期公债还本800亿台币，加上付息16亿台币。 7/20：100甲6期公债付息14亿台币。 7/20：101甲6期公债付息12亿台币。 7/26：102申8期公债付息8.33052亿台币。 7/31：103甲11期公债付息6.375亿台币。 --国库券到期偿还共250亿台币。 7/15：财104-2期182天期国库券250亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/6：中央银行发行364天期定存单，金额1,500亿台币，3日标售。 --7/13：中央银行发行两年期定存单，金额200亿台币，10日标售。 --7/17：财政部发行104甲10期公债，金额预计300亿台币，天期两年期，14日标售。 --7/24：财政部增额发行104/9期公债，金额预计300亿台币，天期五年期，21日标售。 --7/31：财政部发行财104-6期国库券，金额300亿台币，期限273天期，30日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 詹静宜)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同