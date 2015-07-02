《路透晚报》--7月2日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收升1%，美国6月汽车销售强劲推升汽车类股

日股日经指数周四上涨1%，汽车类股领涨，因车商报告6月在美国市场销售强劲；日圆走软也助大盘一臂之力。日经指数收升193.18点至20,522.50点。东证股价指数涨0.7%，至1,648.24点；JPX-日经400指数涨0.8%，至14,880.05。

--中国股市：沪综指收跌3.5%至三个月新低，政策利好难敌市场信心缺失

中国股市沪综指收跌3.5%至三个月新低，盘中一度跌幅超过6%并失守3,800点，尾盘跌幅有所收窄。分析师指出，虽然有关部门此前出台降低交易结算费和两融管理新规，但市场对政策信号已失去信心，在强势股补跌下，持币观望的投资者又不敢贸然进场，预计大盘短线维持弱势震荡格局。

沪综指收报3,912.767点，跌140.93点或3.48%。今日沪综指振幅仍然高达7.03%，盘中最低探至3,795.25点。此前收盘低点为4月3日的3,863.93点。上证A股今日成交7,320亿元人民币，上日为8,335亿元。

--香港股市：收盘微涨，内地股市大跌压低涨势

香港股市收盘微涨，表现远好于大跌的内地股市。中国内地股市延续下跌之势，即便监管机构推出利好措施。香港恒生指数收涨0.1%，报26,282.32点；恒生国企指数跌1.5%，报12,784.65点。

--汇市：瑞典降息导致克朗下跌，美元触及三周高点

瑞典克朗周四下跌1%，因该国央行之前意外将指标利率在负利率区间进一步下调，并称将向经济注入更多资金，称希腊相关风险是降息的原因之一。

美元兑一篮子货币触及三周高点，因投资者为一系列美国利好数据做准备，这些数据可能支持有关美联储将升息的预期，并暂时使市场注意力从希腊危机上移开。

在瑞典央行宣布决议后，克朗兑欧元和兑美元跌至三周低点，分别报9.3700克朗和8.4726克朗。欧元/美元持平于1.1053美元。

--欧元债市：欧元区公债收益率上升，受希腊疑虑影响

欧元区公债收益率(殖利率)上扬，因投资者在美国就业数据公布前削减风险头寸，并且希腊救助谈判再次陷入停滞。意大利和西班牙10年期公债收益率均上涨5个基点，分别报2.33%和2.32%。葡萄牙公债收益率涨6个基点至2.99%。德国10年期公债收益率涨3个基点至0.84%。

--国际油市：油价小涨，上日因美国石油库存增加而挫跌

油价小幅上涨，收复了上日的部分失地；因上周美国石油库存数月来首次增加，上日油价跌幅在2.5%-4%间。继周三下跌4.2%后，近月美国原油期货在0846GMT报每桶56.98美元，较上日结算价涨0.02美元。

布兰特原油期货报每桶62.23美元，上涨0.22美元，上交易日跌2.5%。然该合约仍处于5月初以来的下行趋势，这波跌势的跌幅已逾8%。

--全球金市：金价跌至四周低位，市场静候美国非农就业数据

金价跌至四周低位，延续前两个交易日跌势，受美元走强及美国升息前景拖累。目前市场翘首以待今日稍晚公布的美国经济数据，以从中找寻更多交投线索。0848GMT，现货金报每盎司1,165.11美元；前两个交易日下跌1%左右。

--金属期市：伦铜小涨，强劲美国数据盖过亚洲制造业忧虑的影响

伦铜上涨，因强劲美国数据的影响盖过了对亚洲制造业活动的担忧；今日稍晚出炉的美国非农就业报告，也料将支持美国经济正在积聚动能的观点。0848GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.5%，至每吨5,804美元。