瑞典央行周四意外将指标利率下调至负0.35%，并扩大资产购买计划，希望藉此巩固消费者物价在长期停滞之后出现的上涨势头。

巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)表示，巴西通胀预期“大幅”下降，表明货币政策正在生效。巴西央行自去年10月以来已将指标Selic利率累计上调275个基点；现在该央行正面临越来越大的放松紧缩手段的压力，免得让陷入25年来最严重衰退的经济雪上加霜。

日本央行6月季度短观调查报告显示，日本企业通胀预期与前次调查大致相仿，显示物价增速可能没有央行希望得那么快，不足以在下个财年上半年实现央行2%的通胀目标。

路透调查显示，英国央行料将在明年初把利率从0.5%的纪录低点上调。受访分析师还表示，2015年薪资增幅将大于央行预期。

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率13.75% 2015年6月3日升50基点

亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.0% 2015年6月28日降25基点

一年期贷款利率4.85% 2015年6月28日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.25% 2015年6月11日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.25% 2015年6月2日降25基点

附卖回利率6.25% 2015年6月2日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点

欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点

存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.00% 2015年6月18日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11.5% 2015年6月15日降100个基点

非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点