路透基点：英利国际置业完成1.33亿美元再融资案--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在新加坡上市的英利国际置业于6月17日完成一笔相当于1.33亿美元的2.5年期再融资案。
渣打银行担任独家牵头行和簿记行。另有四家银行为主办行，还有一家银行任安排行。
贷款包括A部分4.6亿元人民币(7,400万美元)境内贷款和B部分相当于8,000万坡元的境外贷款。B部分以美元和坡元提取均可。
A部分利率为中国人民银行基准利率的115%，B部分利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)或新加坡银行同业拆放款利率(Sibor)加码450个基点。
英利国际置业境内子公司重庆英利七牌坊置业有限公司为A部分借款人，境外子公司Luckzone International为B部分借款人。英利国际置业是担保人。
所筹得资金将用于再融资和运营资本。
英利国际置业2012年10月与华侨银行和渣打银行完成1亿坡元三年期俱乐部贷款，利率为较Sibor加码450个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”