路透基点：英利国际置业完成1.33亿美元再融资案--TRLPC

路透香港7月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在新加坡上市的英利国际置业于6月17日完成一笔相当于1.33亿美元的2.5年期再融资案。

渣打银行担任独家牵头行和簿记行。另有四家银行为主办行，还有一家银行任安排行。

贷款包括A部分4.6亿元人民币(7,400万美元)境内贷款和B部分相当于8,000万坡元的境外贷款。B部分以美元和坡元提取均可。

A部分利率为中国人民银行基准利率的115%，B部分利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)或新加坡银行同业拆放款利率(Sibor)加码450个基点。

英利国际置业境内子公司重庆英利七牌坊置业有限公司为A部分借款人，境外子公司Luckzone International为B部分借款人。英利国际置业是担保人。

所筹得资金将用于再融资和运营资本。

英利国际置业2012年10月与华侨银行和渣打银行完成1亿坡元三年期俱乐部贷款，利率为较Sibor加码450个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)