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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 17:24 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶扩大涨幅，受日圆走软和上海期胶涨势拉动

“这波跌势是因为日圆贬值，”东京一行业分析师称。“但整体上偏空。中国市场及股市最近有点动荡，而且终端消费需求没有改善。”

美元/日圆 在123.50日圆附近盘旋，周三午盘为122.51。

上海期交所主力9月期胶 上涨235元人民币，收报每吨13,305元。

新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 报每公斤151美分，下跌0.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/蔡美珍；审校 龚芳/白云)

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