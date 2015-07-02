路透基点：杭州热联集团向台资银行寻求1亿美元贷款--TRLPC

路透香港7月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，杭州热联 集团股份有限公司正在为子公司杭州热联(香港)有限公司寻求1亿美元三 年期子弹式定期贷款。 台湾工业银行担任贷款牵头行兼簿记行。贷款包括：A部分用于支持 进口的3,000万美元循环信贷，B部分用于一般公司用途的7,000万美元定 期贷款。 担保人为杭州热联集团母公司杭州汽轮动力集团有限公司。 如果担保人营业获利8亿元人民币或以上，初始贷款利率为伦敦银行 间拆放款利率(Libor)加码230个基点(A部分)和250个基点(B部分)，如果 担保人营业获利不足8亿元人民币，则利率升至Libor加码250个基点(A部 分)和270个基点(B部分)。 银行受邀以三个层次参贷：承诺2,000万美元或以上的银行，获得牵 头行头衔，前端费40个基点；承诺1,500-1,900万美元的银行，获得主办 行头衔，费用20个基点；承诺1,000-1,400万美元的银行，获一般参贷行 头衔，费用15个基点。 银行回复截止于7月24日。 杭州热联集团成立于1997年，是一家国有钢铁贸易商。(完) (编译 刘秀红；审校 王颖)