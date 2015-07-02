版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 17:46 BJT

《汇市简讯》央行降息预期施压新西兰元/美元

0929GMT

* 新西兰元继续受到新西兰央行降息预期的压制

* 继上月降息25个基点后，新西兰央行料在7月23日再次降息25个基点

* 9月存在进一步降息的可能，那时美联储可能升息

* 0.6670是新西兰元/美元五年低点，0.6694是亚洲盘低点

* 澳新银行调查显示，新西兰6月商品价格降至三年低位

* 美国6月非农就业数据若超出预期，则可能提高美联储9月升息的几率

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

(编译 王兴亚；审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐