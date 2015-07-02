企业并购：中国化工收购倍耐力案获欧盟执委会批准

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透布鲁塞尔7月2日 - 中国化工集团公司以71亿欧元(78.6亿美元)收购意大利轮胎制造商倍耐力 一案，已经获得欧盟反垄断批准，料将创造出一个占据全球10%市场份额的领导业者。
根据欧盟执委会网站，执委会已于周三批准此案。
中国化工旗下的中国化工橡胶总公司将成立一家合资公司，收购意大利控股公司Camfin持有的倍耐力26.2%的股份，之后对剩余股份发起强制收购。
轮胎市场规模较大的竞争对手包括法国的米其林(Michelin) 及德国的Continental 。(完) (编译 张明钧; 审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”