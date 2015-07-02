企业并购：中国化工收购倍耐力案获欧盟执委会批准

路透布鲁塞尔7月2日 - 中国化工集团公司以71亿欧元(78.6亿美元)收购意大利轮胎制造商倍耐力 一案，已经获得欧盟反垄断批准，料将创造出一个占据全球10%市场份额的领导业者。

根据欧盟执委会网站，执委会已于周三批准此案。

中国化工旗下的中国化工橡胶总公司将成立一家合资公司，收购意大利控股公司Camfin持有的倍耐力26.2%的股份，之后对剩余股份发起强制收购。

轮胎市场规模较大的竞争对手包括法国的米其林(Michelin) 及德国的Continental 。(完) (编译 张明钧; 审校 王兴亚)