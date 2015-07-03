重温稿-台湾货币市场：月初资金回复平稳充裕，料明日期底午后出现微调需求

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 月初资金充足，调度弹性大 * 短率稳于低位 * 短票和债券附条件交易市场也充裕 记者 高洁如 路透台北7月2日 - 台湾银行间短率周四大致稳于低位。资调人士指出，月初资金相当充裕，但市场拆入 需求很低，明日因是本提存期的最后一个交易日，目前银行积数大致准备完毕，预料在明日午后将出现微调的 资金波动。 交易人士表示，市场资金需求不振，有拆入需求的银行会接到不少要丢钱的询问电话。但目前已近期底， 各家银行准备数字多已调整完毕，因此大幅拆借的需求并不大。 〞我才小拆入，但接到很多要丢钱的电话，大概已经传开了吧。〞一位大型银行交易员说。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.387% 0.387% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.410% 0.295-0.400% --一周拆款利率区间 0.388-0.430% 0.385-0.440% --两周拆款利率区间 0.388-0.445% 0.400-0.450% **短票续处低位料将往下走** 〞我们今天还是做0.56%，但外面已经有人做到0.55%了，预估利率要往下了，因为资金可能更宽松。〞一 位大型票券公司交易员说。 他解释，从最近公布的出口和外销订单等经济数据来看，台湾未来景气恐怕不佳，在央行已宣示将采取宽 松货币政策下，预料7月短率将缓步往下。 一位大型公股商银交易员则指出，今天在市场上能买到的短票不多，因供给量不多，几乎找不到票可买； 她说，主因是月初发行量本来就不大，但今天甚至买不到票。 大型票券商与银行间承作的30天短票主要成交在0.55%-0.56%，上日在0.56%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.561%，前日在0.56 6%；上日成交量28.25亿台币，前日47.6亿台币。 台湾央行周四公布，共发行2,005.5亿台币存单，与今日存单到期金额1,991.50亿相较，存单发行余额增1 4亿。 周五央行存单到期568.00亿台币。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为378亿台币，累积超额准备为6,562亿台币、加计前期1%的超额 准备为7,529亿台币。 **RP市场利率也在偏低水位** 债市附买回(RP)市场方面，证券商表示，月初资金相当宽裕，一开盘就弭平缺口，调度相当顺畅。 票券商则表示，虽然今日的利率维持低位，资金也很宽裕，但利率并未调降，会暂时观望一下市场资金情 势。 〞虽然利率暂时没动，但是大概有机会再往下一点。〞一位证券商交易员表示。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0 .64%，区间大致同上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率也大致没有变化，主要成交利率极短天期回到0.42%，其余 在0.45%-0.48%；公司债新承做附买回利率极短天期在0.46%，其余在0.48-0.53%。此部分的债券附买回成交利 率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (集体采写 罗两莎; 审校 曾祥进)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同