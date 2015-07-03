重温稿-台湾货币市场：月初资金回复平稳充裕，料明日期底午后出现微调需求

* 月初资金充足，调度弹性大 * 短率稳于低位 * 短票和债券附条件交易市场也充裕 记者 高洁如 路透台北7月2日 - 台湾银行间短率周四大致稳于低位。资调人士指出，月初资金相当充裕，但市场拆入 需求很低，明日因是本提存期的最后一个交易日，目前银行积数大致准备完毕，预料在明日午后将出现微调的 资金波动。 交易人士表示，市场资金需求不振，有拆入需求的银行会接到不少要丢钱的询问电话。但目前已近期底， 各家银行准备数字多已调整完毕，因此大幅拆借的需求并不大。 〞我才小拆入，但接到很多要丢钱的电话，大概已经传开了吧。〞一位大型银行交易员说。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.387% 0.387% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.410% 0.295-0.400% --一周拆款利率区间 0.388-0.430% 0.385-0.440% --两周拆款利率区间 0.388-0.445% 0.400-0.450% **短票续处低位料将往下走** 〞我们今天还是做0.56%，但外面已经有人做到0.55%了，预估利率要往下了，因为资金可能更宽松。〞一 位大型票券公司交易员说。 他解释，从最近公布的出口和外销订单等经济数据来看，台湾未来景气恐怕不佳，在央行已宣示将采取宽 松货币政策下，预料7月短率将缓步往下。 一位大型公股商银交易员则指出，今天在市场上能买到的短票不多，因供给量不多，几乎找不到票可买； 她说，主因是月初发行量本来就不大，但今天甚至买不到票。 大型票券商与银行间承作的30天短票主要成交在0.55%-0.56%，上日在0.56%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.561%，前日在0.56 6%；上日成交量28.25亿台币，前日47.6亿台币。 台湾央行周四公布，共发行2,005.5亿台币存单，与今日存单到期金额1,991.50亿相较，存单发行余额增1 4亿。 周五央行存单到期568.00亿台币。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为378亿台币，累积超额准备为6,562亿台币、加计前期1%的超额 准备为7,529亿台币。 **RP市场利率也在偏低水位** 债市附买回(RP)市场方面，证券商表示，月初资金相当宽裕，一开盘就弭平缺口，调度相当顺畅。 票券商则表示，虽然今日的利率维持低位，资金也很宽裕，但利率并未调降，会暂时观望一下市场资金情 势。 〞虽然利率暂时没动，但是大概有机会再往下一点。〞一位证券商交易员表示。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0 .64%，区间大致同上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率也大致没有变化，主要成交利率极短天期回到0.42%，其余 在0.45%-0.48%；公司债新承做附买回利率极短天期在0.46%，其余在0.48-0.53%。此部分的债券附买回成交利 率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (集体采写 罗两莎; 审校 曾祥进)