德国数据：第一季实质薪资创纪录最高涨幅

路透柏林7月2日 - 周四公布的数据显示，德国第一季实质薪资创下纪录最高涨幅，进一步表明消费者支出有望推动这一欧洲最大经济体今年的成长。

尽管消费者物价仍维持不变，但德国人1-3月份薪资较上年同期平均上涨了2.5%。

这是自德国联邦统计局2008年开始有记录以来经通胀调整后最大的涨幅。

民间消费已经取代出口成为德国最主要的成长引擎，政府冀望家庭支出可帮助该国实现国内生产总值(GDP)今年成长1.8%的目标。

其它一些近期数据已表明，消费者处于有利大环境下，失业率在下降，同时通货膨胀在放缓。月度零售销售跳增，消费者购物信心处于高位，尽管最新一项调查显示信心略有减弱。

今年1月，德国开始实施每小时8.50欧元(9.41美元)的最低薪资制。不过，德国联邦统计局称，不太可能量化最低薪资制对实质薪资的影响。

柏林DIW智库的经济学家Ferdinand Fichtner称，德国今年实质薪资有望上涨2.5%-3.0%，将大大增强购买力。(完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)