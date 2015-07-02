欧洲汇市：英镑持稳，受英国6月建筑数据提振

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
“大家都对英镑感觉不错，但在经济成长、利率及希腊等各种更大疑虑之下，似乎没什么坚决信心来大幅推高英镑，”伦敦一跨国银行交易员称。“重点是过去一个月英镑交投的多空势力相当。”
1014GMT，英镑兑美元 报1.5612美元，数据公布前为1.5587，英镑兑欧元 跌0.2%，报0.7093英镑。
交易员称，周四稍晚美国将公布非农就业数据，在此之前，英镑不会有什么大波动。美国周五将因国庆日假期而休市，因此周末之前市场成交量应有限。
另外，希腊周末公投结果也有可能对汇市造成冲击，因此交易员对于周末前积极建仓感到不安。
RBC Capital Markets分析师Keng Goh指出，周五公布的服务业PMI可能对英镑更为重要。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/蔡美珍；审校 张明钧/高琦)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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