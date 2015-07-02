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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 18:56 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收平，马币汇率疲软提供支撑

路透雅加达7月2日 - 马来西亚棕榈油期货周四反转早前跌势，终场
收平，跟随其他植物油走势，马币(林吉特)疲弱，以及对厄尔尼诺天气的
担忧提供支撑。
    
    马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期货 收平，报每吨2,267
马币，盘中在2,245-2,278的区间交投。
    
    棕榈油期货价格本周下跌0.5%，仍接近6月22日触及的一个月低点2,2
18马币。
    
    “市场呈现区间波动，”马来西亚一家外资大宗商品交易商的交易员
说。“豆油上涨，所以我们跟进。豆油下跌，我们也跟。”
    
    “马币进一步走软。棕榈油只是跟随场外的人气，”他说。并补充指
出，市场依然担心希腊债务违约及其对欧洲棕榈油买兴的潜在影响。
    
    截至正午时的成交量为49,772口，高于往常的35,000口。(完)
   
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
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    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
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    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    
    

 (编译 白云; 审校 王洋)

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