马来西亚期市：棕榈油期货收平，马币汇率疲软提供支撑

路透雅加达7月2日 - 马来西亚棕榈油期货周四反转早前跌势，终场 收平，跟随其他植物油走势，马币(林吉特)疲弱，以及对厄尔尼诺天气的 担忧提供支撑。 马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期货 收平，报每吨2,267 马币，盘中在2,245-2,278的区间交投。 棕榈油期货价格本周下跌0.5%，仍接近6月22日触及的一个月低点2,2 18马币。 “市场呈现区间波动，”马来西亚一家外资大宗商品交易商的交易员 说。“豆油上涨，所以我们跟进。豆油下跌，我们也跟。” “马币进一步走软。棕榈油只是跟随场外的人气，”他说。并补充指 出，市场依然担心希腊债务违约及其对欧洲棕榈油买兴的潜在影响。 截至正午时的成交量为49,772口，高于往常的35,000口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云; 审校 王洋)