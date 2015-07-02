东南亚股市：新加坡股市回落，泰国股市遭遇抛压

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷7月2日 - 大多数东南亚股市周四在清淡交投中上涨，希腊债务问题依然存在不确定性，但新加坡股市在该国制造业数据公布前回落，泰国股市收在关键点位1,500点下方，因银行股遭抛售。
新加坡海峡时报指数 回吐早前涨幅，收低0.1%。在6月PMI数据公布前，市场交易量降至只有30日均值的70%。
泰国股市指标股指 跌0.9%至1,491.62点，为6月19日以来最低收盘位。泰国6月消费者信心连跌第六个月，打压了投资者信心，激起对银行股的抛盘。
印尼股市 缩减早前跌幅，收高0.8%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 391.66 -0.91 -0.23 -4.65 410.77
新加坡 3327.84 -3.30 -0.10 -1.11 3365.15
马来西亚 1733.88 5.92 +0.34 -1.55 1761.25
泰国 1491.62 -12.93 -0.86 -0.40 1497.67
印尼 4944.78 40.72 +0.83 -5.40 5226.95
菲律宾 7578.31 3.16 +0.04 +4.81 7230.57
越南 605.70 14.20 +2.40 +11.01 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 白云; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”