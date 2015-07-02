国际油市：亚洲柴油价差下滑，预计会在本季度进一步下降

路透新加坡7月2日 - 亚洲柴油价差周四下滑，预计会在本季度进一步下降，行业消息人士称因该地区供给增长，而印度、中东的需求料将放缓。

偏弱的亚洲柴油需求预计将在本季度拖累炼化价差较前一季度下跌20-30%。

“许多柴油将困在远东地区，这将导致日本、韩国等地区出现产能利用率下降，因中东的供给增长使得将船货运往西边的套利窗口关闭，”Energy Aspects油品研究部门主管Robert Campbell说。

印度的现货供给增多也加重了供给过剩的程度。

两位业内知情人士称，越南的Petrolimex、科威特石油(KPC)结束了自1990年代便开始的柴油长协，因目前从东南亚地区进口可享受较低的税率。

斯里兰卡国有石油公司Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)的董事长对路透表示，公司暂停了去年签署的价值数百万美元的油品合同

新加坡现货市场上，中石油以每桶较新加坡7月9-16日平均报价贴水0.30美元的价格，向BP出售15万桶船期为7月17-21日的含硫500ppm柴油。

道达尔以每桶较新加坡7月24-30日平均报价贴水0.70美元的价格，从卢克石油购入15万桶船期为7月25-29日的含硫500ppm柴油。(完)

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