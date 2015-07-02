国际油市：亚洲石脑油跨月升水创1月以来最低

路透新加坡7月2日 - 亚洲石脑油近月8月下半月/9月下半月升水下跌0.75美元，至每吨1美元，成为1月19日以来最低的跨月价差，因充足的供给使得买家购买8月下半月船货的速度缓慢。

类似地，亚洲汽油裂解价差也遭受打击，下跌逾10%至每桶12.93美元，因买家从新加坡现货市场上撤退。

随着穆斯林斋月约在两周后结束，汽油的需求高峰可能会缓慢消退，不过交易员预计来自印度的需求以及中国出口可能会减少，都会缓冲裂解价差的大幅下滑。

需求前景趋疲恰逢其它油品买兴减弱，料将打击亚洲的炼油利润，而目前炼油利润已经处在2015年年内低点。

亚洲炼油利润DUB-SIN-REF今年上半年大幅上涨，因原油价格低迷，6月时炼油利润达到了每桶逾10美元的两年高位。

不过随着中东地区的油品供应增加，炼油利润在本周下跌到5.60美元。

炼油利润可能再进一步下跌20-30%。

官方数据显示，新加坡7月1日当周轻质馏分油库存大跌近13%或154.4万桶，达到十个半月低点1,062万桶。

中国向新加坡的出口大幅下滑至月3.5万吨，而6月25日当周还有近12.5万吨。

新加坡现货交易方面，壳牌向BP出售一艘9月上半月石脑油船货，价格为每吨543美元，这是今日唯一的现货交易。(完)

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