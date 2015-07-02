国际油市：亚洲石脑油跨月升水创1月以来最低

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡7月2日 - 亚洲石脑油近月8月下半月/9月下半月升水下跌0.75美元，至每吨1美元，成为1月19日以来最低的跨月价差，因充足的供给使得买家购买8月下半月船货的速度缓慢。
类似地，亚洲汽油裂解价差也遭受打击，下跌逾10%至每桶12.93美元，因买家从新加坡现货市场上撤退。
随着穆斯林斋月约在两周后结束，汽油的需求高峰可能会缓慢消退，不过交易员预计来自印度的需求以及中国出口可能会减少，都会缓冲裂解价差的大幅下滑。
需求前景趋疲恰逢其它油品买兴减弱，料将打击亚洲的炼油利润，而目前炼油利润已经处在2015年年内低点。
亚洲炼油利润DUB-SIN-REF今年上半年大幅上涨，因原油价格低迷，6月时炼油利润达到了每桶逾10美元的两年高位。
不过随着中东地区的油品供应增加，炼油利润在本周下跌到5.60美元。
炼油利润可能再进一步下跌20-30%。
官方数据显示，新加坡7月1日当周轻质馏分油库存大跌近13%或154.4万桶，达到十个半月低点1,062万桶。
中国向新加坡的出口大幅下滑至月3.5万吨，而6月25日当周还有近12.5万吨。
新加坡现货交易方面，壳牌向BP出售一艘9月上半月石脑油船货，价格为每吨543美元，这是今日唯一的现货交易。(完)
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(编译 王洋; 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”