国际油市：亚洲燃料油价差上涨，因西方供应预计将减少

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡7月2日 - 亚洲燃料油价差周四上涨，据交易商称，因7月和8月的西方供应料减少。
“7月和8月的套利货流将明显低于5月和6月，”新加坡一家交易商表示。
他估计，7月将有480万吨燃料油运抵苏伊士东部，8月将有349万吨，低于5月的714万吨和6月620万吨。
International Enterprise数据显示，截至7月1日当周，新加坡燃料油库存减少近2%至五周低点2,482万桶。
现货市场有四笔交易达成：
中国航油(新加坡)从卢克石油(Lukoil)购入2万吨380-cst燃料油，船期为7月27-31日，价格为较新加坡报价每吨贴水1美元。
贡渥(Gunvor)从摩科瑞购入两批各为2万吨的180-cst燃料油船货，船期为7月27-31日，价格为较新加坡报价每吨贴水6.50美元。
维多从摩科瑞购入2万吨180-cst燃料油船货，船期为7月17-21日，价格为较新加坡报价每吨贴水6美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”