国际油市：亚洲燃料油价差上涨，因西方供应预计将减少

路透新加坡7月2日 - 亚洲燃料油价差周四上涨，据交易商称，因7月和8月的西方供应料减少。

“7月和8月的套利货流将明显低于5月和6月，”新加坡一家交易商表示。

他估计，7月将有480万吨燃料油运抵苏伊士东部，8月将有349万吨，低于5月的714万吨和6月620万吨。

International Enterprise数据显示，截至7月1日当周，新加坡燃料油库存减少近2%至五周低点2,482万桶。

现货市场有四笔交易达成：

中国航油(新加坡)从卢克石油(Lukoil)购入2万吨380-cst燃料油，船期为7月27-31日，价格为较新加坡报价每吨贴水1美元。

贡渥(Gunvor)从摩科瑞购入两批各为2万吨的180-cst燃料油船货，船期为7月27-31日，价格为较新加坡报价每吨贴水6.50美元。

维多从摩科瑞购入2万吨180-cst燃料油船货，船期为7月17-21日，价格为较新加坡报价每吨贴水6美元。(完)

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