英国金融市场：英镑从两周低位反弹，英国数据强劲且美国数据拉低美元

路透伦敦7月2日 - 英镑兑美元周四从两周低位反弹，弱于预期的美国就业报告挫伤美元，且英国建筑业数据强劲支撑英镑表现。

美国劳工部周四公布，6月非农就业岗位增加22.3万个，不及预期的增加23.0万个，且5月和4月非农就业岗位增幅被下修6万个。

此外，6月平均时薪较前月持平，同比仅温和上升2.0%，这报告令对美联储将在今年升息的预期减弱。

在美国就业数据公布后，英镑兑美元 迅即上升至1.5640美元日高，数据公布前报大约1.5569，英镑脱离今日稍早触及1.5562美元的两周低位。

欧元兑英镑 上涨0.4%，报0.7104英镑。

“我们看到美国就业数据出炉后，美元有温和卖盘，这扶助欧元和英镑，”一伦敦现汇交易商说。

好于预期的英国建筑业数据稍早扶助英镑表现。英国6月建筑业活动扩张速度创四个月最高，行业信心飙升至11年高位，因英国经济重启增势，一扫5月大选前的阴霾。Markit/CIPS英国6月建筑业PMI为58.1(5月为55.9)，路透调查预估为56.5。

这份报告反映英国经济继续好于其他欧洲国家，因英国内需强劲，重燃市场预期英国将可能在今年底升息。

尽管英国建筑活动强劲，但对英国经济的潜在风险是希腊可能退欧。但短期而言，欧元区的不确定性可能激励资金流入英国。