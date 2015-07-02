英国金融市场：英镑从两周低位反弹，英国数据强劲且美国数据拉低美元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦7月2日 - 英镑兑美元周四从两周低位反弹，弱于预期的美国就业报告挫伤美元，且英国建筑业数据强劲支撑英镑表现。
美国劳工部周四公布，6月非农就业岗位增加22.3万个，不及预期的增加23.0万个，且5月和4月非农就业岗位增幅被下修6万个。
此外，6月平均时薪较前月持平，同比仅温和上升2.0%，这报告令对美联储将在今年升息的预期减弱。
在美国就业数据公布后，英镑兑美元 迅即上升至1.5640美元日高，数据公布前报大约1.5569，英镑脱离今日稍早触及1.5562美元的两周低位。
欧元兑英镑 上涨0.4%，报0.7104英镑。
“我们看到美国就业数据出炉后，美元有温和卖盘，这扶助欧元和英镑，”一伦敦现汇交易商说。
好于预期的英国建筑业数据稍早扶助英镑表现。英国6月建筑业活动扩张速度创四个月最高，行业信心飙升至11年高位，因英国经济重启增势，一扫5月大选前的阴霾。Markit/CIPS英国6月建筑业PMI为58.1(5月为55.9)，路透调查预估为56.5。
这份报告反映英国经济继续好于其他欧洲国家，因英国内需强劲，重燃市场预期英国将可能在今年底升息。
尽管英国建筑活动强劲，但对英国经济的潜在风险是希腊可能退欧。但短期而言，欧元区的不确定性可能激励资金流入英国。
在美国就业数据公布后，长期英债期货 缩减跌幅，尾盘报115.10，下跌3个跳动点。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。