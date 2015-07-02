全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平

路透7月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四持平。

乾散货运价指数持平在794点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌25点，或2%，报1,226点。日均获利跌195美元，报8,979美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升25点，或2.9%，报883点。日均获利升194美元，至7,035美元，此为去年12月12日来最高水准。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 持平在360点。超灵便型船指数 跌1点，报712点。(完)