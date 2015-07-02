南非汇市：兰特兑美元交投在窄幅区间，美国就业数据令人失望

路透约翰内斯堡7月2日 - 兰特兑美元周四交投在窄幅区间内，在美国就业增速放缓后，兰特缩减稍早跌幅，但仍然微幅收低。

1500 GMT，南特兑美元 下滑0.08%，报12.2565兰特，和隔夜交易时段收报12.2500兰特变动不大，但收复盘中跌至12.3575兰特日内低位的部份失地。

“美国非农就业报告略逊于预期，令美元/兰特缩减升幅，”Rand Merchant Bank首席交易商John Cairns说。

美国劳工部周四公布，6月非农就业岗位增加22.3万个，不及预期的增加23.0万个，且5月和4月非农就业岗位增幅被下修6万个。该报告降低对美联储将在9月升息的预期。

一项南非调查显示，第二季消费者信心骤降至14年低位，受汽油价格上涨、债务服务成本上升和失业率攀升拖累，这调查突显南非本土疲弱的基本面容易受到外来因素冲击。

Cairns说，“希腊周日公投将是下一个重大消息，南非市场周一开盘将对(公投结果)作反应。”(完)