纽约期市：原糖在触及一个月高位后回落收低，受技术性卖盘拖累

路透纽约/伦敦7月2日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四触及一个月高位后收低，成交放量，美元走软和回补空头盘初提振原糖价格上涨，后因美国长周末假期前的技术性卖盘拖累走低。

近月罗布斯塔咖啡溢价重拾涨势，攀升至近2012年高位，周三是该合约首个交割通知日。可可在淡静交投中上涨。

原糖期货由升转跌，此前空头回补带动的升势在略高于波林格区间高端的50日移动均线止步，引发多头结清部位，本周末是美国独立纪念日长周末假期，美国软商品市场将在周五休市。

10月原糖期货 收跌0.14美分，或1.1%，报每磅12.30美分，此前升至50日移动均线切入位12.68美分，此为6月2日来最高。

原糖连续第二周上涨，从6月中触及的六年半低位回升。

丰益国际证实，该公司是约50万吨7月原糖期货标售的唯一买家，证实路透此前的报导。

8月白糖期货 收低1.80美元，或0.5%，报每吨368.30美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收跌26美元，或1.5%，报每吨1,745美元。

9月阿拉比卡咖啡期货 收升0.4美分，或0.3%，报每磅1.274美元。

可可期货交投清淡，交易员关注反映可可需求的季度可可加工数据，欧洲和美国的数据将分别在7月14日和7月16日公布。

9月伦敦可可期货 收涨12英镑，或0.6%，报每吨2,184英镑。9月纽约可可期货 收升12美元，或0.4%，收报每吨3,288美元。(完)

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