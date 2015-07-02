全球金市：金价收低但脱离三个半月低点，受美国就业数据逊于预期扶助

* 6月美国就业岗位增长放缓

* 市场关注希腊债务危机

路透纽约/伦敦7月2日 - 金价周四从盘中触及的三个半月低点微幅反弹，此前数据显示美国就业岗位增幅不及预期，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能不会在9月升息。

美国就业岗位增长6月放缓，且就业参与率降低。

在美国数据公布前，现货金 下跌1%，至3月18日来最低的每盎司1,156.85美元，在1841GMT，现货金跌0.4%，至每盎司1,163.61美元。

美国8月期金 收跌5.80美元，报每盎司1,163.50美元。

“我们不需要更多数据，使美联储认为9月升息将是太早，”丹麦盛宝银行资深经理Ole Hansen说。

“可能金市需要的是避开引发更多卖兴。”

美元指数 从稍早触及的三周高位下跌。

投资者密切关注非农就业报告，以了解美国经济是否已摆脱第一季頽势。美联储曾表示，在看到经济持续复苏的迹象后才会升息。

金市也盯紧希腊债务危机的发展，希腊危机迄今没有引发大量黄金零售需求。

周日希腊公投将是金市焦点所在。

现货银 涨0.3%，至每盎司15.58美元。现货钯金 下跌0.8%，报690.75美元。现货铂金 下滑0.2%，报每盎司1,077.49美元。(完)

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