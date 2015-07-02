全球金市：金价收低但脱离三个半月低点，受美国就业数据逊于预期扶助

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 6月美国就业岗位增长放缓
* 市场关注希腊债务危机
路透纽约/伦敦7月2日 - 金价周四从盘中触及的三个半月低点微幅反弹，此前数据显示美国就业岗位增幅不及预期，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能不会在9月升息。
美国就业岗位增长6月放缓，且就业参与率降低。
在美国数据公布前，现货金 下跌1%，至3月18日来最低的每盎司1,156.85美元，在1841GMT，现货金跌0.4%，至每盎司1,163.61美元。
美国8月期金 收跌5.80美元，报每盎司1,163.50美元。
“我们不需要更多数据，使美联储认为9月升息将是太早，”丹麦盛宝银行资深经理Ole Hansen说。
“可能金市需要的是避开引发更多卖兴。”
美元指数 从稍早触及的三周高位下跌。
投资者密切关注非农就业报告，以了解美国经济是否已摆脱第一季頽势。美联储曾表示，在看到经济持续复苏的迹象后才会升息。
金市也盯紧希腊债务危机的发展，希腊危机迄今没有引发大量黄金零售需求。
周日希腊公投将是金市焦点所在。
现货银 涨0.3%，至每盎司15.58美元。现货钯金 下跌0.8%，报690.75美元。现货铂金 下滑0.2%，报每盎司1,077.49美元。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”