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债券 | 2015年 7月 3日 星期五 05:20 BJT

美国债市：公债价格上涨，受令人失望的就业数据提振

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    * 4月和5月非农就业岗位增幅被下修，6月平均时薪持平
    * 希腊公投结果的不确定性引发公债的避险买需
    * 期货市场表现暗示交易商预计美联储不会在今年升息
    * 一些分析师预计美联储仍有可能在9月升息

    路透纽约7月2日 - 美国公债价格周四上涨，在上日遭到抛售后反弹
，因数据显示6月美国就业岗位增速放缓，令人怀疑美国联邦储备理事会(
FED/美联储)会否在今年稍晚结束其近零利政策。
    
    美国劳工部公布，上月非农就业岗位增加22.3万，不及预期的增加23
万个。另外，4、5两月数据被下修，就业岗位增幅较前值共计减少6万个
。 
    
    最新的就业报告显示薪资没有增长，分析师说，这可能使美联储失望
，因美联储指望薪资不断增长来扶助支持消费者支出，并推动通胀上升至
美联储设定的2%目标。
    
    “最令人失望的是薪资数据。它从之前取得的进步中倒退下来，”全
球最大资产经理贝莱德的固定收益首席投资策略师Jeffrey Rosenberg说
。
    
    在6月非农就业报告后，美国利率期货上涨，反映交易商预计美联储
不会在今年升息。
    
    另一方面，一些分析师表示最新的就业数据不是那么低迷。如果夏季
就业市场动能再度加强，美联储仍可能在9月升息。
    
    指标10年期美国公债 价格上涨7/32，抹去非农就业数据
公布前录得的跌幅。其收益率最新报2.391%，较周三尾盘下跌3个基点，
本周收益率下滑8个基点。
    
    其他多数年期的公债收益率下降2-6个基点不等，30年期公债收益率
持平。
    
    在美国三日长周末假期前，担心周日希腊公投的交易商买入避险的美
国公债。希腊将就救助条款进行公投。
    
    美国金融市场将因独立纪念日假期在周五休市。
    
    希腊总理齐普拉斯周三呼吁希腊人在公投中反对救助条款，以迫使债
权人放宽对希腊的节支要求。
    
    欧元集团主席迪塞尔布洛姆周四表示，希腊公投结果若是“反对”，
并不会提高他们在谈判中的筹码。 
    
    投资者希望多数希腊人会在周日的公投中投票“支持”救助条款，这
将暗示希腊不会退出欧元区。交易商担心一旦希腊退出欧元区和不使用欧
元，将引发金融市场动荡。
    
    “希腊公投结果可能是下周的大消息。它的影响可能会很大，但只会
是短暂的，”Federated Investors的Don Ellenberger说。    
    
       -----------------------1902 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-31/32   (+03/32)     0.637
    五年期公债      99-29/32   (+09/32)     1.645
    10年期公债     97-21/32   (+07/32)     2.393
    30年期公债     96-10/32   (+01/32)     3.192(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
 
    

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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