美国债市：公债价格上涨，受令人失望的就业数据提振

( ) * 4月和5月非农就业岗位增幅被下修，6月平均时薪持平 * 希腊公投结果的不确定性引发公债的避险买需 * 期货市场表现暗示交易商预计美联储不会在今年升息 * 一些分析师预计美联储仍有可能在9月升息 路透纽约7月2日 - 美国公债价格周四上涨，在上日遭到抛售后反弹 ，因数据显示6月美国就业岗位增速放缓，令人怀疑美国联邦储备理事会( FED/美联储)会否在今年稍晚结束其近零利政策。 美国劳工部公布，上月非农就业岗位增加22.3万，不及预期的增加23 万个。另外，4、5两月数据被下修，就业岗位增幅较前值共计减少6万个 。 最新的就业报告显示薪资没有增长，分析师说，这可能使美联储失望 ，因美联储指望薪资不断增长来扶助支持消费者支出，并推动通胀上升至 美联储设定的2%目标。 “最令人失望的是薪资数据。它从之前取得的进步中倒退下来，”全 球最大资产经理贝莱德的固定收益首席投资策略师Jeffrey Rosenberg说 。 在6月非农就业报告后，美国利率期货上涨，反映交易商预计美联储 不会在今年升息。 另一方面，一些分析师表示最新的就业数据不是那么低迷。如果夏季 就业市场动能再度加强，美联储仍可能在9月升息。 指标10年期美国公债 价格上涨7/32，抹去非农就业数据 公布前录得的跌幅。其收益率最新报2.391%，较周三尾盘下跌3个基点， 本周收益率下滑8个基点。 其他多数年期的公债收益率下降2-6个基点不等，30年期公债收益率 持平。 在美国三日长周末假期前，担心周日希腊公投的交易商买入避险的美 国公债。希腊将就救助条款进行公投。 美国金融市场将因独立纪念日假期在周五休市。 希腊总理齐普拉斯周三呼吁希腊人在公投中反对救助条款，以迫使债 权人放宽对希腊的节支要求。 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周四表示，希腊公投结果若是“反对”， 并不会提高他们在谈判中的筹码。 投资者希望多数希腊人会在周日的公投中投票“支持”救助条款，这 将暗示希腊不会退出欧元区。交易商担心一旦希腊退出欧元区和不使用欧 元，将引发金融市场动荡。 “希腊公投结果可能是下周的大消息。它的影响可能会很大，但只会 是短暂的，”Federated Investors的Don Ellenberger说。 -----------------------1902 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-31/32 (+03/32) 0.637 五年期公债 99-29/32 (+09/32) 1.645 10年期公债 97-21/32 (+07/32) 2.393 30年期公债 96-10/32 (+01/32) 3.192(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 母红)