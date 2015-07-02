《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月2日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 82.07 -0.39 -0.47 1740340
京东 33.13 -0.12 -0.36 4676417
新浪 52.57 +0.73 +1.41 893228
搜狐 58.55 +0.84 +1.46 522397
网易 144.93 +0.80 +0.56 640430
百度 197.03 -1.68 -0.85 1816993
台湾
台湾积体电路 23.15 +0.22 +0.96 1748632
联电 2.09 +0.04 +1.95 209775
日月光 6.62 -0.05 -0.75 370490
硅品精密 7.47 -0.08 -1.06 862613
和信超媒体 0.82 -0.01 -0.61 84455
友达 4.47 +0.02 +0.45 219503
中华电信 31.80 +0.06 +0.19 59672
台湾国际航电 44.09 +0.08 +0.18 691296
香港
中国移动 64.67 +0.77 +1.21 164060
中国联通 15.64 +0.07 +0.45 90407
中国电信 58.57 +0.00 +0.00 19069
中芯国际 5.28 -0.10 -1.86 35857
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 89
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”