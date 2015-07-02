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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月2日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 82.07 -0.39 -0.47 1740340

京东 33.13 -0.12 -0.36 4676417

新浪 52.57 +0.73 +1.41 893228

搜狐 58.55 +0.84 +1.46 522397

网易 144.93 +0.80 +0.56 640430

百度 197.03 -1.68 -0.85 1816993

台湾

台湾积体电路 23.15 +0.22 +0.96 1748632

联电 2.09 +0.04 +1.95 209775

日月光 6.62 -0.05 -0.75 370490

硅品精密 7.47 -0.08 -1.06 862613

和信超媒体 0.82 -0.01 -0.61 84455

友达 4.47 +0.02 +0.45 219503

中华电信 31.80 +0.06 +0.19 59672

台湾国际航电 44.09 +0.08 +0.18 691296

香港

中国移动 64.67 +0.77 +1.21 164060

中国联通 15.64 +0.07 +0.45 90407

中国电信 58.57 +0.00 +0.00 19069

中芯国际 5.28 -0.10 -1.86 35857

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 89

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张涛；审校 郑茵)

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