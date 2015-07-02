日韩经济指标预测--7月3日-7月10日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月29日当周 7月3日(五) 暂无重要经济数据预定发布 7月6日当周 7月6日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 5月 -- +1.9 领先指标(较前月) -- +1.2 2350 日本外汇储备(亿美元) 6月 -- 12,458 7月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 5月 -- 盈余13,264 7月8日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +9.3% 0500 日本服务业景气判断指数 6月 -- 53.3 2350 日本机械订单(较前月) 5月 -- +3.8% (较上年同期) -- +3.0% 7月9日(四) -- 韩国央行利率决议 7月 -- 1.50% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- -3.5% 进口物价(较上年同期) -- -14.6% 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 6月 -- +0.3% (较上年同期) -- -2.1% 7月10日(五) 0500 日本消费者信心指数 6月 -- 41.4 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”