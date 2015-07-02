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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 06:15 BJT

****日韩经济指标预测--7月3日-7月10日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值 
     
    6月29日当周
    
    7月3日(五)
    暂无重要经济数据预定发布
    
    7月6日当周    
    
    7月6日(一)
    0500 日本同时指标(较前月)                          5月         --       +1.9
             领先指标(较前月)                                      --       +1.2
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          6月         --     12,458
    
    7月7日(二)
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  6月         --      +2.6%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              5月         -- 盈余13,264
    
    7月8日(三)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                       5月         --      +9.3%
    0500 日本服务业景气判断指数                        6月         --       53.3
    2350 日本机械订单(较前月)                          5月         --      +3.8%
                     (较上年同期)                                  --      +3.0%
    
    7月9日(四)
     --  韩国央行利率决议                              7月         --      1.50%
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                      6月         --      -3.5%
             进口物价(较上年同期)                                  --     -14.6%
    2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月)                6月         --      +0.3%
                               (较上年同期)                        --      -2.1%
    
    7月10日(五)
    0500 日本消费者信心指数                            6月         --       41.4
    (完)

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