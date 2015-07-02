日本财政：2014/15财年新债发行规模较政府计划减少2万亿日圆--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京7月2日 - 政府消息人士周四表示，日本2014/15财年新债发行规模较政府计划减少了2万亿(兆)日圆(合162亿美元)，因企业获利高于预期，且股价上涨促进税收。
据消息人士称，至3月31日的财年，政府新债发行量约为38.5万亿日圆，较此前预期减少2万亿日圆。
因该数据官方尚未披露，消息人士要求匿名。预期官方将在周五公布数据。
债券发行规模较上一财年减少了近6%，为六年来首次低于40万亿。日本背负巨大压力要遏制公共债务，其债务/GDP之比要远超过希腊，是发达经济体中最高的一个。
消息人士称，2014/15财年日本税收创下21年高点至53.97万亿日圆，较政府1月给出的预估超出2.2万亿，反映出个人所得税、企业税和消费税的税收要高于预期。
不过一些分析师担心，税收的增加或令决策者放松遏制公共债务的必要性。政府周二公布的一项财政计划中显示，促进经济增长要较实行撙节措施来的更加重要。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”