中国证券：证监会将对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月3日 - 中国证监会周四晚间再次发布官方微博，证监会新闻发言人张晓军在微博中表示，证监会决定对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查，对于符合立案标准的将立即立案稽查。
他指出，近期股市出现较大幅度下跌，股指期货合约价格也出现大幅下挫。根据证券和期货交易所市场监察异动报告，证监会决定组织稽查执法力量对涉嫌市场操纵，特别是跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。
“对于符合立案标准的将立即立案稽查，严肃依法打击，涉嫌犯罪的，坚决移送公关机关查办。”他表示。
近期A股市场大幅下跌，尽管央行、证监会等部门已出台多项利好，仍未能稳住大盘，周四沪综指 收盘报跌3.5%至三个月新低，盘中一度跌幅超过6%并失守3,800点。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”