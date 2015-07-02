中国证券：证监会将对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查

路透上海7月3日 - 中国证监会周四晚间再次发布官方微博，证监会新闻发言人张晓军在微博中表示，证监会决定对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查，对于符合立案标准的将立即立案稽查。

他指出，近期股市出现较大幅度下跌，股指期货合约价格也出现大幅下挫。根据证券和期货交易所市场监察异动报告，证监会决定组织稽查执法力量对涉嫌市场操纵，特别是跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。

“对于符合立案标准的将立即立案稽查，严肃依法打击，涉嫌犯罪的，坚决移送公关机关查办。”他表示。