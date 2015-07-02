《汇市简讯》英镑/美元昨日呈现十字星型态，后市看跌

2332GMT * 英镑/美元昨日呈现十字星型态--今日亚洲早盘投资者几无交投兴 趣，今日可能陷于窄幅波动 * 英国建筑业数据强劲，为英镑提供支撑 * 动量指标偏于负面--五日、10日和20日移动均线冲突，波林格区间 收窄 * 走势型态偏于中性，但周三下档突破，后市下看6月升势的61.8%回 档位1.5460 * 纽约市场波动区间1.5562/1.5640分别为初步支撑位和阻力位 * 技术图表： link.reuters.com/ruz94w (完) (编译 郑茵 审校 张涛)