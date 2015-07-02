《汇市简讯》英镑/美元昨日呈现十字星型态，后市看跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
2332GMT * 英镑/美元昨日呈现十字星型态--今日亚洲早盘投资者几无交投兴 趣，今日可能陷于窄幅波动 * 英国建筑业数据强劲，为英镑提供支撑 * 动量指标偏于负面--五日、10日和20日移动均线冲突，波林格区间 收窄 * 走势型态偏于中性，但周三下档突破，后市下看6月升势的61.8%回 档位1.5460 * 纽约市场波动区间1.5562/1.5640分别为初步支撑位和阻力位 * 技术图表： link.reuters.com/ruz94w (完) (编译 郑茵 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”