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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 07:46 BJT

《汇市简讯》英镑/美元昨日呈现十字星型态，后市看跌

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    * 英镑/美元昨日呈现十字星型态--今日亚洲早盘投资者几无交投兴
趣，今日可能陷于窄幅波动
    * 英国建筑业数据强劲，为英镑提供支撑
    * 动量指标偏于负面--五日、10日和20日移动均线冲突，波林格区间
收窄
    * 走势型态偏于中性，但周三下档突破，后市下看6月升势的61.8%回
档位1.5460
    * 纽约市场波动区间1.5562/1.5640分别为初步支撑位和阻力位
    * 技术图表： link.reuters.com/ruz94w
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 张涛)

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