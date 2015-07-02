中国经济：要培育公开透明长期健康稳定的资本市场和货币市场--总理

路透上海7月3日 - 据中国政府网，中国国务院总理李克强周四在法国出访时公开表示，要培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场和货币市场，不断巩固中国经济向好基础。

在他的讲话中，资本市场对经济的作用已提高到与财政政策和货币政策几乎比肩的地步。

他指出，中国经济要长期保持中高速增长，需要在稳定宏观经济政策、继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策的同时，根据形势变化不断灵活应对，加大定向调控力度，适时预调微调，推动结构性改革，让积极的财政政策更加有效。同时培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场和货币市场，不断巩固中国经济向好基础。