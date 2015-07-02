《中国报摘》--中国证券报7月3日

* 头版头条:

--国务院总理李克强在经济合作与发展组织总部发表主旨演讲。李克强表示，中国仍是世界最大发展中国家。一个十几亿人口的国家要实现现代化，在人类历史上没有先例，必须付出长期艰苦的努力，中国清楚认识到所面临的挑战，下最大决心努力实现本世纪中叶达到中等发达国家水平的现代化目标。

* 其他:

--证监会新闻发言人张晓军表示，近期，股市出现较大幅度下跌，股指期货合约价格也出现大幅下挫。根据证券和期货交易所市场监察异动报告，证监会决定组织稽查执法力量对涉嫌市场操纵，特别是跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。对于符合立案标准的将立即立案稽查，严肃依法打击，涉嫌犯罪的，坚决移送公安机关查办。

--继国务院日前正式发布《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》之后，新三板转板试点推出的时间节点的轮廓正在清晰化。记者获悉，新三板转板试点有望年底推出。

--保监会近期积极推进专业互联网保险公司试点工作，有序增加专业互联网保险公司试点机构。同时正针对专业互联网保险公司的经营管理特点，抓紧完善配套监管规则，防范相关风险。

--为应对东北经济不断加大的下行压力，发改委日前印发《关于促进东北老工业基地创新创业发展打造竞争新优势的实施意见》，意见从7个方面提出26条措施促进东北老工业基地创新创业发展。