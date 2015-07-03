欧洲金融：若瑞郎飙升难以控制，资本管制可能是最后举措--瑞银分析师

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
瑞士央行已采取负利率、对大额现金存款收费，以及货币干预等方式，阻止瑞郎升值。
“在极端的情况下，如果瑞士央行不得不将负利率进一步推低，瑞士可能被迫采行类似资本管制的举措，防止通过持有现金规避负利率的影响，”Kalt表示。
Kalt表示，瑞士银行目前尚未对一般储户实施负利率，但如果已为负值的指标利率持续推低，就有可能这么做。如此一来，最后可能促使储户取出现金，将大量千元瑞郎钞票放在家里。
为了避免这种情况发生，瑞士既可以规定每日提款金额限于几百瑞郎，也可以规定银行将提款费用调高到超过提款人实际取得的金额，藉此对持有现金实施负利率。
Kalt表示，资本管制并不一定会限制国际资本流动，但鉴于这些举措可能令瑞士做为自由与稳定金融中心的名誉受到打击，必须谨慎视之。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 许娜/张荻)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。