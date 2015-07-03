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债券 | 2015年 7月 3日 星期五 08:48 BJT

欧洲金融：若瑞郎飙升难以控制，资本管制可能是最后举措--瑞银分析师

瑞士央行已采取负利率、对大额现金存款收费，以及货币干预等方式，阻止瑞郎升值。

“在极端的情况下，如果瑞士央行不得不将负利率进一步推低，瑞士可能被迫采行类似资本管制的举措，防止通过持有现金规避负利率的影响，”Kalt表示。

Kalt表示，瑞士银行目前尚未对一般储户实施负利率，但如果已为负值的指标利率持续推低，就有可能这么做。如此一来，最后可能促使储户取出现金，将大量千元瑞郎钞票放在家里。

为了避免这种情况发生，瑞士既可以规定每日提款金额限于几百瑞郎，也可以规定银行将提款费用调高到超过提款人实际取得的金额，藉此对持有现金实施负利率。

Kalt表示，资本管制并不一定会限制国际资本流动，但鉴于这些举措可能令瑞士做为自由与稳定金融中心的名誉受到打击，必须谨慎视之。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 许娜/张荻)

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