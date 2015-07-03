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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 08:04 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月3日

路透香港7月3日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1
美元=7.7517港元 )
    
    美国股市周四小幅收低，道琼工业指数 收跌27.80点，或0.16%，至17,730.11点；此前国
际货币基金组织(IMF)在周日希腊公投前警告称，希腊面临资金缺口，且美国就业数据不及预期，损
及美国经济前景。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       140.780    0.95      18598            10.913      -0.25
 中国铝业                      12.160   -1.46      25681             3.770      -1.04
 中国移动                      64.670    1.21     164060           100.260      -0.04
 中国人寿                      21.300    0.19     130330            33.022      -0.23
 中石油                       110.620    1.27      24183             8.575      -0.52
 中石化                        84.320    0.18      30779             6.536      -0.36
 汇丰控股                      45.180    1.10    1438933            70.044       0.71
 中电信                        58.570    0.00      19069             4.540       0.67
 中国联通                      15.640    0.45      90407            12.124       0.03
 兖州煤业                       7.580   -1.43      19619             5.876      -0.91
 华能国际                      51.330   -2.19      22063             9.947       0.58
 南方航空                      55.180   -4.03      12667             8.555      -0.53
 东方航空                      39.550   -3.63       9026             6.132      -0.30
 中芯国际                       5.280   -1.86      35857             0.819      -1.38
 （完）

 (整理　梁慧仪)

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