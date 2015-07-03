《中国已公布新股发行上市日程表》--7月3日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 7/3 深 中科创达 300496 2,500 23.27 22.99 中金公司 7/8
7/3 深 润欣科技 300493 3,000 6.87 22.97 国信证券 7/8
7/3 深 凯龙股份 002783 2,087 28.61 22.93 长江证券 7/8
7/3 深 三夫户外 002780 1,700 9.42 22.95 东海证券 7/8
7/3 深 中坚科技 002779 2,200 12.11 18.97 德邦证券 7/8
7/3 沪 博敏电子 732936 4,185 8.06 22.98 国信证券 7/8
7/3 沪 读者传媒 732999 6,000 9.77 19.85 华龙证券 7/8
7/3 沪 道森股份 732800 5,200 10.93 21.11 华泰联合 7/8
7/3 沪 安记食品 732696 3,000 10.10 22.95 安信证券 7/8
7/3 沪 邦宝益智 732398 2,400 13.97 22.99 国金证券 7/8
7/6 深 美尚生态 300495 1,670 *36.08 *22.98 广发证券 7/9
7/6 深 山鼎设计 300492 2,080 *6.90 *22.96 国信证券 7/9
7/6 深 可立克 002782 4,260 *7.58 *22.97 招商证券 7/9
7/6 深 奇信股份 002781 *5,625 *13.31 *20.35 安信证券 7/9
7/6 深 久远银海 002777 2,000 *11.46 *17.72 广发证券 7/9
7/6 深 银宝山新 002786 *3,178 *10.72 *22.81 中投证券 7/9
7/6 沪 乾景园林 732778 *2,000 *22.19 *22.88 招商证券 7/9
7/6 沪 中新科技 732996 *5,010 *10.52 *22.96 国信证券 7/9
7/6 沪 桃李面包 732866 *4,501.26 *13.76 *22.98 中信证券 7/9
7/6 沪 思维列控 732508 *4,000 *33.56 *22.99 中信建投 7/9
7/7 深 华自科技 300490 2,500 -- -- 光大证券 7/10
7/7 深 高科石化 002778 2,230 -- -- 东吴证券 7/10
7/7 深 华源包装 002787 不超过3,520 -- -- 国海证券 7/10
7/7 深 通合科技 300491 不超过2,000 -- -- 中德证券 7/10
7/7 深 盛天网络 300494 3,000 -- -- 长江证券 7/10
7/7 沪 井神股份 732299 9,000 -- -- 西南证券 7/10
7/8 深 万里石 002785 5,000 -- -- 招商证券 7/13
7/10 深 富祥股份 300497 1,800 -- -- 长江证券 7/15
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
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注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同