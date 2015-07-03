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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 09:04 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--7月3日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 　 7/3 深 中科创达 300496 2,500 23.27 22.99 中金公司 7/8

7/3 深 润欣科技 300493 3,000 6.87 22.97 国信证券 7/8

7/3 深 凯龙股份 002783 2,087 28.61 22.93 长江证券 7/8

7/3 深 三夫户外 002780 1,700 9.42 22.95 东海证券 7/8

7/3 深 中坚科技 002779 2,200 12.11 18.97 德邦证券 7/8

7/3 沪 博敏电子 732936 4,185 8.06 22.98 国信证券 7/8

7/3 沪 读者传媒 732999 6,000 　 9.77 19.85 华龙证券 7/8

7/3 沪 道森股份 732800 5,200 10.93 21.11 华泰联合 7/8

7/3 沪 安记食品 732696 3,000 10.10 22.95 安信证券 7/8

7/3 沪 邦宝益智 732398 2,400 13.97 22.99 国金证券 7/8

7/6 深 美尚生态 300495 1,670 *36.08 *22.98 广发证券 7/9

7/6 深 山鼎设计 300492 2,080 *6.90 *22.96 国信证券 7/9

7/6 深 可立克 002782 4,260 *7.58 *22.97 招商证券 7/9

7/6 深 奇信股份 002781 *5,625 *13.31 *20.35 安信证券 7/9

7/6 深 久远银海 002777 2,000 *11.46 *17.72 广发证券 7/9

7/6　　　深　　银宝山新　002786　 *3,178　　 *10.72 *22.81 中投证券 7/9

7/6 沪 乾景园林 732778 *2,000 *22.19 *22.88 招商证券 7/9

7/6 沪 中新科技 732996 *5,010 *10.52 *22.96 国信证券 7/9

7/6 沪 桃李面包 732866 *4,501.26 *13.76 *22.98 中信证券 7/9

7/6 沪　　思维列控　732508 *4,000　　 *33.56 *22.99 中信建投 7/9

7/7 深 华自科技 300490 2,500 -- -- 光大证券 7/10

7/7 深 高科石化 002778 2,230 -- -- 东吴证券 7/10

7/7 深　　华源包装　002787 不超过3,520 -- -- 国海证券 7/10

7/7 深　　通合科技　300491　不超过2,000　　 -- -- 中德证券 7/10

7/7　　　深　　盛天网络　300494 　 3,000 -- -- 长江证券 7/10

7/7　　　沪　　井神股份　732299　　 9,000 -- -- 西南证券 7/10

7/8 深 万里石 002785 5,000 -- -- 招商证券 7/13

7/10 深　　富祥股份　300497　　 1,800 -- -- 长江证券 7/15

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

暂无

　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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