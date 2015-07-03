《中国重要政经日程》--7月3日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
==========================今日重要政经日程==========================
*7/3（周五）
--上午10时 国务院新闻办新闻发布厅举行国务院政策例行吹风会，请国家工商行政管理总局副局长刘玉亭介绍加快推进“三证合一”登记制度改革等有关情况。
--下午14:30分 中国气象局7月新闻发布，发布南方强降水解析等内容。
==========================近期重要政经日程==========================
*7/6（周一）
上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请文化部副部长董伟，新闻出版广电总局副局长田进，国家档案局副局长李明华，总政宣传部副部长李祯盛，中国人民抗日战争纪念馆副馆长、新闻发言人李宗远介绍中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动主题展览和巡展、创作推出舞台及影视文艺作品和出版物等方面情况。
7/8-7/9(周三、周四)
--习近平将赴俄罗斯乌法出席金砖国家领导人第七次会晤。本次金砖峰会讨论的主要议题是金砖国家经济发展纲要，这一经济文件将决定金砖国家未来多年的发展。
金砖国家新开发银行将于7日在俄罗斯莫斯科召开第一次理事会会议，任命董事会成员和首任领导层，制定理事会和董事会议事规则，商讨银行5年发展战略。据了解，银行首任管理层将于本月中旬赴上海就任。印度已提名卡马特先生出任金砖银行首任行长。
7/9-7/10(周四、周五)
--习近平将赴俄罗斯出席上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议。本次上合峰会的主要议题是计划通过确定本组织内工作优先方向的新基础性文件——《上合组织至2025年发展战略》，并就扩员问题作出决定。
上合峰会期间，各成员国元首将共同发表庆祝第二次世界大战胜利70周年的联合声明。
7/9（周四）
--新浪财经主办的“2015（第三届）银行业发展论坛”在北京金融街威斯汀大酒店举办。
7/15（周三）
--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度/上半年国内生产总值(GDP)等数据。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
10/19（周一）
--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据
10/20日（周二）
--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。
注: 1. *代表新增日程
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同