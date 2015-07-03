金砖国家：7月2日股汇市收盘纵览

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透7月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月2日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 微跌0.05%或0.44点，报971.47点。
中国股市：沪综指收跌3.5%至三个月新低，政策利好难敌市场信心缺失
中国汇市：人民币小幅收贬，受逢低购汇及隔夜美指上涨推动
香港股市：收盘微涨，受内地股市大跌拖累
============================================================================
巴西股市：收高，国营石油生产企业Petrobras 盘中一度上扬1.6%，之前该公司宣布出售两个海上油田的权益，并考虑为旗下公司售股，该股尾盘涨幅近1%。指标Bovespa指数 收涨0.66%至53,106.18点。
巴西汇市：拉美货币上扬，因之前公布的美国非农就业报告令人失望，使人冀望美联储可能不会在9月加息。巴西雷亚尔在本地区货币中领涨，兑美元 收报3.0950/60，上日收报3.1443/50。
============================================================================
南非股市：上涨，石化企业Sasol 股价上扬2.33%，因油价走强且美国非农就业数据疲弱打压美元。Top-40指数 攀升0.68%，至46,627点。大盘综合指数 涨0.63%，报52,215点。
南非汇市：兰特兑美元交投在窄幅区间，美国就业数据令人失望
=========================================================================
印度股市：下滑，盘中一度升至将近两个半月高位后仍回吐涨幅，软件出口类股下跌，因受到同业营收预警拖累，且欧元区问题引发对企业4-6月业绩的忧虑。指标BSE指数 收跌0.27%；NSE指数 收低0.1%。
印度汇市：卢比兑美元 收报63.51，上日收报63.605。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收报932.04点，上日报930.66点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.4%，报511.54点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.56%，报55.53卢布。卢布兑欧元 涨0.15%，至61.57卢布。(完) (整理 郑茵 审校 戴素萍)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同