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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 08:30 BJT

金砖国家：7月2日股汇市收盘纵览

路透7月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月2日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 微跌0.05%或0.44点，报971.47点。

中国股市：沪综指收跌3.5%至三个月新低，政策利好难敌市场信心缺失

中国汇市：人民币小幅收贬，受逢低购汇及隔夜美指上涨推动

香港股市：收盘微涨，受内地股市大跌拖累

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巴西股市：收高，国营石油生产企业Petrobras 盘中一度上扬1.6%，之前该公司宣布出售两个海上油田的权益，并考虑为旗下公司售股，该股尾盘涨幅近1%。指标Bovespa指数 收涨0.66%至53,106.18点。

巴西汇市：拉美货币上扬，因之前公布的美国非农就业报告令人失望，使人冀望美联储可能不会在9月加息。巴西雷亚尔在本地区货币中领涨，兑美元 收报3.0950/60，上日收报3.1443/50。

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南非股市：上涨，石化企业Sasol 股价上扬2.33%，因油价走强且美国非农就业数据疲弱打压美元。Top-40指数 攀升0.68%，至46,627点。大盘综合指数 涨0.63%，报52,215点。

南非汇市：兰特兑美元交投在窄幅区间，美国就业数据令人失望

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印度股市：下滑，盘中一度升至将近两个半月高位后仍回吐涨幅，软件出口类股下跌，因受到同业营收预警拖累，且欧元区问题引发对企业4-6月业绩的忧虑。指标BSE指数 收跌0.27%；NSE指数 收低0.1%。

印度汇市：卢比兑美元 收报63.51，上日收报63.605。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报932.04点，上日报930.66点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.4%，报511.54点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.56%，报55.53卢布。卢布兑欧元 涨0.15%，至61.57卢布。(完) (整理 郑茵 审校 戴素萍)

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