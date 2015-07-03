修正-《新兴市场重要经济事件预告》--7月3日-7月10日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
(更正：修改7月7日第一则事件预告中错字，“金装国家”应改为“金砖国家”) (除特别说明外，均为GMT时间)
7月3日(五)
莫斯科--金砖国家协调人和副协调人会议(至7月6日)
布拉格--捷克央行公布6月会议记录(0700)。
北京--美国内政部长Sally Jewell将举行媒体简布会(0600)，而后将与中国副总理汪洋讨论中美合作打击野生动物走私问题。
7月6日(一)
墨西哥城--墨西哥财长Luis Videgaray和经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚将联合主持一次会议，主题为“有关生产率的未来的全球对话：迈向OECD生产率网络”(至7月7日)。
莫斯科--金砖国家联络小组召开有关经济和贸易问题的会议。
俄罗斯喀山--金砖国家青年事务部长会议(至7月7日)
7月7日(二)
莫斯科--金砖国家财长和央行行长举行会议，金砖国家新开发银行理事会举行会议。
莫斯科--金砖国家财长和贸易部长举行会议。
布达佩斯--匈牙利央行举行非议息会议。
阿布贾--肯尼亚央行举行议息会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至7月8日)。
拉巴特--摩洛哥央行举行货币及财政委员会会议。
7月8日(三)
俄罗斯乌发--上合组织和金砖国家举行金融论坛。金砖国家商业委员会会议。参与金砖国家银行间合作机制的各银行负责人召开年度会议。
华沙--波兰央行宣布利率决定，此后央行总裁召开记者会(1400)。
布达佩斯--匈牙利央行公布6月会议记录(1200)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执行理事会(2200)。
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会议。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至7月9日)。
7月9日(四)
俄罗斯乌发--金砖国家贸易联盟论坛。
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决定，而后发布政策声明(1000)。
首尔--韩国央行货币政策委员会会议(0100)。
7月10日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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美国上市公司业绩公布日程表
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美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同