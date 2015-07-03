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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 08:20 BJT

《香港报摘》--经济日报7月3日

* 要闻版头条：

--针对有指＂期指恶意做空导致A股大跌＂，中国证监会昨晚称，决定对涉嫌市场操纵行为进行专项核查，特别是跨市场操纵。

* 其他：

--半年结过后，本港人民币同业长短拆息均见上升，五家本地银行也因应市况而加息，包括建行亚洲上调五个人币定存计划的息率，最多加0.2厘。惟业界料，港银加息仅为短暂现象。

--富力地产 上半年合约销售额207.4亿元人民币，只完成全年目标600亿元的不足35%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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