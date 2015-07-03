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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 08:25 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月3日

*工商时报：

--日商企业将扩大对台投资。金管会核准日本三菱东京日联银行增设高雄分行，且该行透露，增加据点主要是掌握日本客户有70多家有意在台投资设点，企业包括贸易、零售、食品、传产和重工业等，因此该行决定先行布局，就近服务日本客户。

--金管会统计，台湾金融业对希腊投资或授信金额极小，包括投资境外基金总余额仅32.18亿台币，金融业对整个欧洲44国的投资或授信余额则是2兆7,748亿台币。

--行政院会昨天拍板首部网路政策白皮书，政府从五大构面提出70项新兴行动计画及方案，在2020年形塑创意台湾（ide@Taiwan 2020），打造成数位国家。

*经济日报：

--两岸货贸协议技术性磋商上日在台北举行，工业局副局长萧振荣表示，呼应年初两岸经合会照顾〞三中一青〞的结论，昨日谈判主要就传统产业、中小企业争取更好的降税条件。

--富邦金 总经理许婉美表示，虽然转投资东南亚金融机构的价格较高，但若投资报酬率不错，还是会考虑；锁定的目标，包括菲律宾、印尼、马来西亚、泰国等案子较多的市场。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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